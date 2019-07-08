«Я хочу быть обычным»: глухой музыкант из Нижнего Тагила из-за болезни не может заниматься спортом

Поднимаясь на пятый этаж, нас сразу встречает аромат свежей выпечки. Дверь открывает приветливая женщина.

- А мы вам пирогов испекли, - улыбаясь, говорит она. – Проходите в зал.

В комнате среди заполненных книгами стеллажей в глаза бросается еще и два фортепьяно. Хозяева шутят, что семья у них музыкальная, но соседи не жалуются. В середине стоит стол, а за ним 15-летний парнишка. При виде журналистов смущается.

Алексей Рудаков не слышит с самого рождения, при рождении ему поставили гипоплазию ушных раковин, атрезию слуховых проходов и двустороннюю тугоухость II и III степени. С тех пор мальчика спасает слуховой аппарат. Но менять устройство, стоимостью полмиллиона рублей, нужно каждые четыре года. У семьи Рудаковых, где мама учитель русского языка, а папа физрук, таких денег нет.

Слуховой аппарат, который стоит полмиллиона рублей, нужно менять каждые четыре года.Фото: Галина Соловьева

- Леша для нас был долгожданным ребенком, он родился через девять лет после старшей сестры. Во время беременности врачи не выявили никаких отклонений, - вспоминает Марина Рудакова, мама Алексея.

Марине сразу пришлось оставить работу учителем и заниматься ребенком: водить Лешу в центры развития, клиники, лежать в больницах. В три года Рудаковы отдали малыша в музыкальную школу, чтобы развивать моторику.

- Сначала нас не хотели туда брать, но я договорилась с преподавателем. У нас там старшая дочь занималась, - добавила Марина. – Мы ведь никогда к нему не относились как к особенному ребенку.

«МАМА СКАЗАЛА, НАДО БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМ СО СЛУХОВЫМ АППАРАТОМ»

- Я уже окончил музыкалку по классу фортепьяно. Сейчас хожу на гитару, но на публике пока не играю. Вот через год подучусь еще, и потом буду, - говорит Леша, подходя к фортепьяно. – А вот на этом сыграю.

Комнату заливает приятная мелодия. Пальцы мальчика старательно бегают по клавишам инструмента.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/718929" frameborder="0"></iframe> Глухой мальчик из Нижнего Тагила играет на фортепьяно.

- Красиво, - заключаю я. – Леша, ты сейчас на каникулах чем занимаешься?

- Я только вернулся из лагеря, через пару недель опять поеду. Там у меня папа физкультуру преподает, надо ему помогать.

Леша ничем не отличается от своих сверстников, как все другие подростки он гуляет с друзьями после школы, учится на тройки и четверки. Парень мечтает заниматься спортом, но инвалидность ставит крест на официальных занятиях в секции.

- Я бы хотел заниматься борьбой или футболом, но меня не пускают на соревнования. Я просто хочу быть таким же, как все. Я хочу быть обычным, - признается Алексей.

Алексей мечтает заниматься борьбой или футболов, но из-за инвалидности его не берут в секции.Фото: Галина Соловьева

Но если сейчас Леша спокойно ходит в школу и быстро адаптируется, то раньше все было по –другому. Еще в начальных классах он выделялся среди других детей, на мальчика показывали пальцем одноклассники, но тагильчанин научился себя защищать. А вскоре и вовсе привык к тому, что он носит слуховой аппарат.

- Я до первого класса и не знал, что у меня есть слуховой аппарат. Однажды мама остановила меня в школьном коридоре, когда я бегал с ребятами, и сказала, «Осторожно, ты можешь его разбить», - вспоминает мальчик.

«У НАС ПОЯВИЛАСЬ НАДЕЖДА»

Семья Рудаковых так и жила 13 лет. Врачи говорили, что исправить слух не получится. Однажды Марина увидела по телевизору сюжет о мальчике с таким же диагнозом, которому помогли американские врачи. Мама Алексея нашла в интернете эту семью, связалась с ними. Те сказали, что нужно ехать в Москву на конференцию. Туда ежегодно приезжает американский доктор, который берется за такие операции.

В три года Рудаковы отдали Лешу в музыкальную школу, чтобы развивать моторику.Фото: Галина Соловьева

- Нас осмотрели и согласились прооперировать сразу. Чтобы забронировать дату, нужно было заплатить 5 тысяч долларов. Во время операций будет сформирован слуховой канал и ушная раковина, - рассказывает Марина Рудакова.

Затем были долгие сборы, сначала собирали деньги на бронь даты, а после на саму операцию. Сумма не маленькая – 95 тысяч долларов, чтобы вернуть слух на одно ухо. Клиника, в которой согласилась принять Алексея, находится в Америке. Рудаковы обратились в благотворительный фонд и нашлись люди, которые им помогли. Почти всю сумму перечислил неизвестный бизнесмен из Грузии, остальное - неравнодушные люди.

В семье Рудаковых кроме Алексея еще двое детей.Фото: Галина Соловьева

- Вот у нас и билеты уже на руках, - говорит с волнением в голосе мама, показывая папку. – У нас теперь все самое сложное впереди. Мы очень переживаем, ведь это чужая страна, мы совсем не знаем языка.

Но языковой барьер не самое сложное, что ждет семью Рудаковых. Как правило, такие операции сопровождаются долгой реабилитацией. Алексей в этом году еще идет в 9 класс, нужно готовиться к выпускным экзаменам.

Операция на одно ухо у Алексея назначена на сентябрь, в феврале будет на второе. Рудаковы уже внесли деньги, чтобы забронировать дату в феврале. Остается только собрать еще 95 тысяч долларов. Марина и Алексей надеется, что у них все получится.

Если вы хотите помочь Алексею Рудакову, публикуем их реквизиты:

Полное наименование: Свердловская региональная общественная организация поддержки социальной деятельности Екатеринбургской епархии «Православная Служба Милосердия»

Сокращенное наименование: РОО Православная Служба Милосердия

Организационно-правовая форма: Общественная организация

ОГРН 1126600005487

ИНН 6658994610

КПП 665801001

Банковские реквизиты: Юридический адрес: 620028, Екатеринбург, Кирова, 65

Почтовый адрес 620028, Екатеринбург, Кирова, 65

Банк Уральский Банк ПАО Сбербанк г. Екатеринбург

БИК банка 046577674

Корр. счёт 30101810500000000674

Расчетный счет 40703810416540001926

ОКАТО 65401000000 (Свердловская область, г. Екатеринбург, ВерхИсетский район)

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование для Рудакова. Без НДС.