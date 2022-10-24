В Екатеринбургском зоопарке медведи легли в спячку

Медведи залегли в берлогах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге заметно похолодало. В последние дни столбики термометров не поднимаются выше +3 градусов, а холодный ветер продувает насквозь, вызывая желание поскорее вернуться домой и лечь в теплую кровать. Мишки из Екатеринбургского зоопарка тоже почувствовали, что погода изменилась. А так, как они как раз нагуляли достаточное количество жира, чтобы проспать до весны, то решили, что пора бы и в спячку.

- С приходом на Урал похолодания пожилая бурая медведица Ветка, белокоготные Карат и Чара, и даже неугомонные гималайские медведи Гай и Сойка, залегли в берлогах и постепенно погружаются в долгий сон, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.

Специалисты в течение зимы регулярно проверяют состояние здоровья мишек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как отмечают в зоопарке, ветеринарные врачи и сотрудники секции хищных животных в течение зимы регулярно проверяют состояние здоровья всех спящих животных, в том числе и мишек.

- Сезонная спячка у медведей характеризуется тем, что температура тела животного падает с 37 градусов до примерно 31, - отмечают в зоопарке. - Частота дыхательных движений и общий уровень метаболизма (обмена веществ) снижаются, но не так сильно, как при анабиозе у летучих мышей или некоторых видов амфибий.

Иногда мишки просыпаются, чтобы перекусить или попить воды. После этого они ложатся и быстро засыпают обратно.

Напомним, что проснулись мишки в этом году после спячки 23 марта, в международный день медведя.

Кстати, белые медведи Хатанга и Айна в спячку не впадают. На них можно посмотреть всю зиму, как и остальные 355 видов коллекции Екатеринбургского зоопарка.