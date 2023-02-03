Маяковский шкодил, а нам нельзя: эксперты рассказали о вреде и пользе мата

По словам экспертов, мат помогает выпустить пар и придает речи эмоциональную окраску Фото: Алексей БУЛАТОВ

3 февраля отмечается Всемирный День борьбы с ненормативной лексикой. «Материться – это плохо, некрасиво и некультурно» - об этом нам твердят с детства. Беда только в том, что никто не объясняет, почему это плохо. На этот вопрос постарались ответить эксперты из Екатеринбурга. Филолог Анна Плотникова и психолог Людмила Максимова рассказали, что мат может нести не только вред, но и пользу.

ПОМОГАЕТ ВЫПУСТИТЬ ПАР

По словам директора института психологии УрГПУ Людмилы Максимовой культура начинается с воспитания. Если в семье ребенка или в кругу его сверстников нецензурно выражаются, он тоже рано или поздно начнет это делать.

- Подростки так пытаются казаться взрослее, мол: «Раньше мне было нельзя, а теперь я такой крутой матерюсь». У взрослых это обычно либо дело привычки, либо показатель того, что у них слишком маленький словарный запас. Иногда доходит и до того, что люди используют матерные слова как междометия чуть ли не в каждом предложении, - рассказывает Людмила Максимова.

В литературе мат нередко используется для эмоциональной окраски текста Фото: Алексей БУЛАТОВ

Доктор филологических наук Анна Плотникова добавляет, что ненормативная лексика может употребляться в критических ситуациях, например, когда у человека случилось что-то настолько ужасное, что выражение «какая досада» не выразит в полной мере его эмоции.

- Также и в искусстве. Возьмем, к примеру, стихи Пушкина или Маяковского, в которых авторы, можно сказать, шкодили, используя мат, чтобы вызвать больше эмоций у читателя, - уточняет эксперт.

- Чаще всего у людей возникает желание материться, чтобы легче справляться со стрессом и выпускать пар, - добавляет психолог Людмила Максима. - Есть даже байка о том, что солдатам мат помогает быстрее залечивать ранения, но научно это, конечно, не доказано. А вот о том, что нецензурная лексика успешно применима в бою, есть даже отдельные исследования. Они доказали, что использование мата до семи минут сокращает время коммуникации, так что солдаты быстрее выполняют команды.

Филолог Анна Плотникова и психолог Людмила Максимова рассказали, чем полезен и вреден мат

Иногда, мат выступает в качестве защиты в ответ на унижения и оскорбления. Так, люди как бы усиливают свою «оборону».

- Мат как выплеск агрессии может не только нервировать, но и пугать. Люди так остро реагируют, из-за того, что подсознательно воспринимают его как угрозу. В таких случаях, закономерно, что он негативно влияет на эмоциональное состояние и нервную систему не только того, кто постоянно матерится, но и тех, кто находится рядом с ним, - рассказывает Людмила Максимова.

ВДОХ-ВЫДОХ, И МЫ СНОВА КУЛЬТУРНЫЕ

Если человек захотел отказаться от мата в повседневной речи, ему поможет только его собственное желание. Система поощрения и наказания - не работает, считают эксперты.

- Нужно чтобы человек решил для себя, зачем ему это нужно и поставил четкую цель, - уверена филолог Анна Плотникова.

В свою очередь Людмила Максимова предлагает универсальную формулу, как отучить себя постоянно материться.

По словам экспертов, важно не ругать детей за мат, а объяснять, что означают эти слова Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Если мат помогает нам выпускать пар, нужно найти для себя методы, как это сделать по-другому. Каждый раз, когда вы злитесь, делайте несколько вдохов и выдохов, можете посчитать от одного до десяти. Тогда в более спокойном состоянии вам будет легче контролировать свою речь, - рассказывает Людмила Максимова.

Кроме того, эксперты советуют больше читать и расширять словарный запас. А вот с детьми, которые, как «губка», впитывают все, что видят и слышат, такие приемы не сработают.

- В моменты, когда ребенок принес домой плохое слово, важно не ругать его и не делать вид, что ничего не произошло, -советует Людмила Максимова. – Спокойно объясните ребенку, что означает новое слово и почему его нельзя употреблять. Не нужно опасаться, что дети узнают матерное слова, важнее всего, как отреагируете на это вы.