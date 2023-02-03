В Нижнем Тагиле водитель иномарки загородил проезд врачам скорой помощи, которые везли пациента в состоянии комы

Водитель легковушки ушел в больницу по личным делам. Фото: скриншот видео

В Нижнем Тагиле 1 февраля водитель автомобиля Renault Duster бросил автомобиль напротив шлагбаума, чем помешал проезду водителям скорой помощи. Медики экстренно доставляли пациента в учреждение, который был в состоянии комы.

При этом мужчина сказал охранникам на посту, что ему нужно проехать в медгородок, чтобы отдать документы в отделение стационара. Ему самому экстренная помощь была не нужна. Однако водителю легковушки объяснили, что проезд за шлагбаум возможен только для спецтехники. Но мужчина решил поступить в своих интересах, он бросил авто, после чего пошел в стационар.

Водителя Renault Duster не было в течение получаса. На 13-й минуте его отсутствия приехала машина скорой помощи, которая везла пациента, находящегося в коме. Охранники вызвали к больнице № 4 сотрудников ГИДББ, чтобы эвакуировать легковушку. Правда, на тот момент, когда они приехали, водитель объявился.

- Препятствия движению спецавтотранспорта - нарушение законодательства, тем более умышленные препятствия. Когда в больничный городок едет скорая помощь, она всегда везет пациента, нуждающийся в неотложной медицинской помощи. Это не плановая госпитализация и умышленно преграждать проезд скорой помощи - по сути, это преступление, - рассказал «КП-Екатеринбург» главный врач Горбольницы №4 Константин Аникин.

В ГИБДД пояснили, что за рулем легковушки Renault Duster, которую едва не эвакуировали, был мужчина из Верхней Синячихи. Ему 45 лет. Он получил административный штраф по части 4 статьи 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части». За это нарушение ему выписали штраф - 2 тысячи рублей.