«Я тебе рыло сломаю»: жители Екатеринбурга устроили драку в автобусе из-за куртки с американским логотипом

Дерущихся разнимали пассажиры. Фото: скриншот из видео

В Екатеринбурге местные жители устроили драку в переполненном автобусе №077. Инцидент попал на видео, которое опубликовал telegram-канал «Бандитский центр», пояснив, что одному из мужчин не понравилась куртка NASA (одежда с логотипом, аналогичным символу национального космического ведомства США, - Прим. Ред.), в которую был одет другой пассажир.

Мужчины громко спорили:

- Ты на какой остановке, сынок, выходишь?

- Тебе какая разница?

- Я выйду с тобой сейчас.

- *** (для чего)?

- Ты чего материшься опять, ты чего, дебил?

- Тебя *** (волновать) не должно.

- Я тебе сейчас рыло сломаю!

Перепалка переросла в драку. Недовольный житель Екатеринбурга несколько раз ударил парня. Разнимать их пришлось другим пассажирам автобуса.

- Все, хватит! Оба тормозите. Народу сколько, вы что делаете то!, - возмутились очевидцы.

В городском УМВД «КП-Екатеринбург» уточнили, что драка произошла 22 октября.

- По данному факту в полицию сообщений не поступало. Пострадавший может обратиться с заявлением в любое ближайшее территориальное ОВД, - пояснили в ведомстве.

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