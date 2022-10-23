«Я тебе рыло сломаю»: жители Екатеринбурга устроили драку в автобусе из-за куртки с американским логотипом

Дерущихся разнимали пассажиры. Фото: скриншот из видео
В Екатеринбурге местные жители устроили драку в переполненном автобусе №077. Инцидент попал на видео, которое опубликовал telegram-канал «Бандитский центр», пояснив, что одному из мужчин не понравилась куртка NASA (одежда с логотипом, аналогичным символу национального космического ведомства США, - Прим. Ред.), в которую был одет другой пассажир.
Мужчины громко спорили:
- Ты на какой остановке, сынок, выходишь?
- Тебе какая разница?
- Я выйду с тобой сейчас.
- *** (для чего)?
- Ты чего материшься опять, ты чего, дебил?
- Тебя *** (волновать) не должно.
- Я тебе сейчас рыло сломаю!
Перепалка переросла в драку. Недовольный житель Екатеринбурга несколько раз ударил парня. Разнимать их пришлось другим пассажирам автобуса.
- Все, хватит! Оба тормозите. Народу сколько, вы что делаете то!, - возмутились очевидцы.
В городском УМВД «КП-Екатеринбург» уточнили, что драка произошла 22 октября.
- По данному факту в полицию сообщений не поступало. Пострадавший может обратиться с заявлением в любое ближайшее территориальное ОВД, - пояснили в ведомстве.
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