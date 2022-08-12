В Екатеринбурге на Эльмаше подрались водители автобусов

Фото: скрин с видео

В Екатеринбурге на улице Краснофлотцев произошла драка. Как сообщают подписчики ТГ-канала «Инцидент Екатеринбург» конфликт разгорелся между двумя водителями автобусов.

- На конечную приедете, потом разбирайтесь, - возмущались пассажиры.

В городской полиции сообщили «КП-Екатеринбург», что им таких обращений не поступало.

- Сотрудники территориального ОВД зарегистрировали информацию, опубликованную в СМИ. Она будет проверена. Участники конфликта также могут обратиться в органы внутренних дел, - заявили в УМВД по Екатеринбургу.

Ранее мы писали, что в Нижнем Тагиле на проспекте Строителей вечером 13 июня водитель автобуса избил мужчину. Об этом рассказали и сняли на видео подписчики сообщества «Инцидент Нижний Тагил». Очевидица отметила, что водитель был так зол, что не обращал ни на кого внимания. Происходящее видели дети. На кадрах видно, что мужчин пыталась разнять женщина.