Бывшая эскортница из Екатеринбурга назвала причину, из-за которой покидает шоу «Новые пацанки»

Ангелина Новоселова сама вызвалась уехать со съемок. Фото: предоставлено телеканалом "Пятница"

Бывшая экскортница из Екатеринбурга, которая стала участницей шоу «Новые пацанки» изъявила желание покинуть проект. Ангелина Новоселова сама вызвалась уехать со съемок, потому что не справляется с развившейся булимией. Об этом она публично заявила в финале нового выпуска социального реалити.

- Я сама хочу покинуть школу, потому что у меня развилась булимия, я не могу с ней справиться, я уже очень сильно похудела, я правда очень устала. Я хочу поработать с психологом, наверное, уже дома, - заявила Ангелина Новоселова на шоу.

По ее словам, девушку одолела сильная апатия, из-за чего ей совершенно ничего не хочется. На ее взгляд, было бы намного проще, если бы преподаватели ее сами выгнали с проекта. Преподаватели в «Новых пацанках» сочли решение Ангелины эмоциональным, поэтому попытались уговорить участницу остаться на проекте.

Девушку одолела сильная апатия, из-за чего ей совершенно ничего не хочется. Фото: предоставлено телеканалом "Пятница"

В течение всего шоу участница из Екатеринбурга активно борется с алкоголизмом. Например, в новом выпуске она выдержала испытание и не выпила ни одного бокала спиртного, в то время как остальные участницы справиться с соблазном не смогли. На прошлой неделе у Ангелины случился эмоциональный срыв: она отказалась от выполнения одного из заданий с партнером на сцене.

На проект телеканала «Пятница» девушка решила пройти кастинг, чтобы обеспечить своему ребенку счастливое будущее. Ангелина мечтает справиться с зависимостями и наладить свою жизнь.

Сейчас участнице проекта 21 год, и она нисколько не скрывает, что зарабатывала на жизнь с помощью эскорта, а также, что от стресса начала употреблять наркотики с 13 лет. Кроме того, все детство и юность она провела вдали от родной матери, которая также занимается эскортом.

На прошлой неделе у Ангелины случился эмоциональный срыв. Фото: предоставлено телеканалом "Пятница"

Бывший супруг Ангелины, с ее слов, не дает видеться с сыном, так как уверен, что она социально опасная. Именно это и подтолкнуло девушку стать участницей социального реалити, чтобы суметь преодолеть психологические травмы.

Кастинг на шоу Ангелина Новоселова прошла со второго раза, первая попытка обернулась неудачей из-за алкогольного опьянения. Как говорила девушка, отношения с другими «пацанками» сложились не сразу: ее мягкий характер не позволял ей за себя постоять. Однако сейчас коллектив стал дружнее.

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