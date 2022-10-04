«Сама себя воспитать не могу»: бывшая эскортница из Екатеринбурга стала участницей «Новых Пацанок»

Ангелина Новоселова стала героем социального реалити «Новые Пацанки». Фото: предоставлено телеканалом "Пятница"

Девушка из Екатеринбурга Ангелина Новоселова стала героем социального реалити «Новые Пацанки». Проект на телеканале «Пятница» за несколько лет существования покорил зрителей. Девушки, желающие изменить свою жизнь к лучшему и проработать психологические травмы, мечтают туда попасть. 21-летней Ангелине повезло: она прошла кастинг. В прошлом девушка была вынуждена работать эскортницей, чтобы воспитать своего единственного сына. Ради него она рискнула пойти на проект, и открыто рассказать о себе.

«МАТЬ МЕНЯ БРОСИЛА, КОГДА МНЕ БЫЛО 3 МЕСЯЦА»

Ее история полна травм и тяжелых воспоминаний. Ангелине 21 год, она не скрывает, что зарабатывала на жизнь эскортом и имеет проблемы с наркотиками и алкоголем.

Бывший супруг не дает ей видеться с сыном, а мать была категорически против участия своей дочери в телевизионном проекте. Вообще, с родной мамой у Ангелины сложились болезненные отношения: все детство она провела вдали от семьи.

- Мать меня бросила на бабушку и дедушку, когда мне было три месяца. Моей матери на самом деле плевать на то, во что я одета, что я ем, как я живу. Она такая же эскортница. Она также употребляла, также очень много выпивала. Честно, я в лицо не помню всех ее мужчин, их было очень много. Я не жила с ней совсем, только полгода в 17 лет, - рассказывает Ангелина в выпуске «Новые Пацанки».

Когда мать Ангелины узнала о том, что она станет участницей, то посоветовала лучше воспитывать ребенка, чем лезть в телевидение.

- Мама отнеслась очень негативно. Когда я ездила прощаться с ребенком, она мне сказала: «Зачем тебе это надо? Лучше бы сидела и воспитывала ребенка». А как я могу маленького воспитывать, если я сама себя воспитать не могу? Она начала на меня кричать, негативить. Отношения с ней всегда были очень сложные, мы прямо дрались. Сейчас я еще не готова ее простить, но, возможно, в дальнейшем мы сможем примириться, - рассказывает «КП Екатеринбург» Ангелина.

Бывший супруг не дает ей видеться с сыном, а мать против участия дочери в телевизионном проекте. Фото: телеканал "Пятница"

«НАЧАЛА УПОТРЕБЛЯТЬ, КОГДА МНЕ БЫЛО 13»

С раннего детства девушка пристрастилась к запрещенным веществам. На это повлиял дурной пример матери, стресс после смерти родного дедушки.

- Я начала употреблять, когда мне было 13 лет, после того, как слег дед. У него случился инсульт. Прожил он недолго и умер. Осталась одна бабушка, потом пришли органы опеки и сообщили, что надо искать приемную семью. Матери было плевать. Я переехала к своей тете, в соседнее село, она меня удочерила. Моя бабушка умерла, когда мне было 18 лет, и с того момента я поняла, что у меня никого нет. Как они меня никто не полюбит. Ни один мужчина, ни мать, никто, - делится воспоминаниями участница «Пацанок».

Проблемы с мамой усугублялись еще и благодаря отчиму. Падчерицу он невзлюбил, имел проблемы с законом, регулярно поднимал на Ангелину руку.

- Он уголовник, за плечами восемь лет тюрьмы. Он употреблял тяжелые наркотики: на теле нет ни одного живого места, вен не видно, то есть это ходячий «зомбак». Он мне ломал нос, у меня было очень много сотрясений. Сейчас он терроризирует мою младшую сестру, которой 16 лет. Она тоже, как и я, сбегает из дома. Я помогаю ей финансами как могу. Работаю на двух работах: первая это маникюр, вторая – эскорт, - рассказывает Ангелина.

«БЫВШИЙ СУПРУГ СЧИТАЕТ, ЧТО Я НЕАДЕКВАТНАЯ»

Ангелина стала мамой рано. На проект она решила пойти, чтобы подарить своему сыну хорошее будущее и стать хорошей матерью. Сейчас ее бывший супруг не дает общаться Ангелине с ребенком, а сам он ей изменил с близкой подругой.

- В одном лаундж-баре у своих друзей я познакомилась с парнем Сашей, мы прожили буквально полгода, в 17 лет я забеременела. Сын у меня родился абсолютно здоровый. Мужик у меня полигамный: изменил с моей близкой подругой, и я ушла. Мой бывший супруг не разрешает мне видеться с сыном, потому что считает, что я социально опасная, что я неадекватная. Он мне его дает увидеть раз в три недели. Я бросила сына также, как меня бросила моя мать, потому что я другого не видела. - делится участница «Новых Пацанок».

Решиться прийти на шоу Ангелине пришлось, чтобы в корне изменить свою жизнь: ребенок должен гордиться своей мамой.

- Моя главная цель – ребенок. Я хочу, чтобы он мной гордился. И, конечно, хочу окончательно избавиться от зависимостей. Прийти на проект для меня не было сложным шагом, я очень хотела сюда попасть, - признается «КП Екатеринбург» Ангелина.

На проект она решила пойти, чтобы подарить своему сыну хорошее будущее. Фото: телеканал "Пятница"

ПРОШЛА КАСТИНГ СО ВТОРОГО РАЗА

Она рассказывает, что до съемок девушка решила завязать с веществами, из-за чего стал набираться вес. У Ангелины начались ломки, а при употреблении алкоголя случились истерики.

- За три недели до проекта я бросила употреблять запрещенные вещества. И очень сильно растолстела. Здесь у меня были ломки, я не могла есть – меня тошнило от еды. Второй момент – алкоголь, моя самая большая проблема. Если меня кто-нибудь оскорблял, говорил, например, что я страшная и жирная, я шла и напивалась. На проекте такой возможности нет, поэтому я справляюсь со стрессом с помощью психологической работы над собой. В этом очень помогают преподаватели и сами девочки, мы мотивируем друг друга становиться лучше, - отмечает Ангелина.

Кастинг девушка прошла со второго раза. В первый раз он провалился из-за алкогольного опьянения. Во второй раз Ангелина смогла выдержать стресс и не напиваться. История зацепила организаторов шоу, теперь же жительница Екатеринбурга пытается изменить свою жизнь такими радикальными мерами.

На проекте у Ангелины не сразу сложились хорошие отношения с другими участницами. Она признается, что ее характер куда более мягкий, чем у других «Пацанок». Например, в первые минуты ее появления в шоу Ангелина сразу же получила удар в лицо.

- Отношения складываются тяжело. Сложнее всего было выстроить отношения в коллективе. Я, как оказалось, довольно «нежная». Не агрессивная. Да, у меня есть кое-какие замашки, но все равно я больше всех здесь «девочка». Из-за этого было много недопонимания. «Зачем ты так накрасилась? Тебе не идет. Ты так привлекаешь внимание. Ты плачешь, значит, ты показушничаешь» – вот так мне говорили. Но сейчас все хорошо, я дружу со всеми. Все поняли, что я девчонка неплохая, - делится с «КП Екатеринбург» девушка.

Сейчас, рассказывает Ангелина, больше всего ей нравится на проекте, то как она научилась выстраивать личные границы. Она научилась реагировать на агрессию и постоять за себя. Проект «Новые Пацанки» уже стартовал на телеканале «Пятница». В первых двух сериях зрители могут познакомиться и с историей Ангелины, и с историями других участниц, которые пытаются справиться с психологическими травмами.