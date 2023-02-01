Кролик по кличке Вождь нагадал Екатеринбургу раннюю дождливую весну

Кролик обожает лакомиться овощами и фруктами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском зоопарке 1 февраля декоративный кролик по кличке Вождь предсказал погоду на весну. Под прицелом десятков камер пушистый метеоролог выбирал угощение, на котором был флажок с соответствующим прогнозом. Несмотря на то, что кролик не был голодным, к угощению тщательно принюхивался. Традиция с предсказанием погоды животными в зоопарке приурочена к Макарьеву дню.

Когда-то Вождь был своенравным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Именно в этот день на Руси судили о предстоящей весне, если будет солнечно и тепло, то считалось, что весной будет также. А если метель и холод, то эту погоду жди вплоть до масленичных гуляний. За рубежом есть традиция - День сурка, который отмечают 2 февраля. По поведению этого животного также делают весенние прогнозы.

В зоопарке Екатеринбурга нет сурков, поэтому сотрудники выбирают из имеющихся братьев меньших тех, кто станет народным метеорологом. В прошлом году это были сразу три представителя фауны – крыса, ежик и енотовидная собака. На этот раз на работу для разнообразия взяли символ года – кролика.

Вождь довольно активный зверь Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Подготовили для Вождя любимые лакомства – кусочки морковки с табличками. На них указана холодная поздняя весна, а также теплая ранняя. Второй этап – солнечная или дождливая, - объясняет заведующая научно-просветительским отделом зоопарка Анна Постовалова. - Вождь уверенно подошел к хорошей, теплой, солнечной погоде. Первый прогноз считаем сделанным.

Кролик обожает лакомиться овощами и фруктами Фото: Алексей БУЛАТОВ

На втором туре Вождь уже начал скромно копошиться пушистыми лапками в вольере. Кролик не сразу пошел к сладкой морковке. Он предварительно обнюхал ее и выбрал кусочек с табличкой пасмурной погоды. В итоге наш пушистый Вождь прогнозирует раннюю весну, но с дождливой погодой.

- Вождь молодой, ему второй год. Он живет в отделе прирученных животных в вольере один. Вождь животное-терапевт и участвует в занятиях с элементами анималотерапии для детей с особенностями здоровья. На работу в день он тратит по 10 минут в день. Остальное время – отдыхает в вольере, ест любимые лакомства. Он обожает фрукты, овощи, сено и банные веники, - рассказывает Анна Постовалова.

Кролика смущали посетители Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как рассказали сотрудники зоопарка, свою кличку Вождь он получил из-за того, что раньше был настоящим предводителем кроликов. Теперь же его характер стал спокойнее.

Раньше знаменитым метеорологом была ежиха Пуговка. Она же и стала символом этой акции. Как уверяют представители зоопарка, ее предсказания не единожды сбывались.

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