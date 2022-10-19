Супруги осчастливили себя, а также помогли родным и другим людям. Фото: из архива героев публикации

- Неужели, и правда, так бывает?!, - недоумевали 60-летние Александр и Галина Прокофьевы (фамилия изменена по просьбе героев публикации, - Прим. Ред.), узнав о том, что разбогатели на 11 миллионов.

Семейной паре повезло выиграть в лотерею, а на что потратить столь ценный приз, супругам долго думать не пришлось. Идей была масса. Так что, как только они получили деньги, за три месяца потратили практически всю сумму. Александр и Галина осчастливили не только себя и своих близких, но и других людей.

Александр и Галина вместе уже 40 лет. Фото: из архива героев публикации

«ЭМОЦИИ КАК НА ПЕРВОМ СВИДАНИИ»

60-летние Александр и Галина Прокофьевы вместе уже 40 лет. Он всю жизнь проработал сталеваром, а она фармацевтом. Сейчас супруги на пенсии и все свободное время посвящают семье и друг другу.

- Мы живем в своем доме. Вот и хлопот по нему хоть отбавляй. С внуками возимся. Их у нас шестеро, и все пацаны. А в свободное время под ручку гуляем, - смеется Галина, бросая нежный взгляд на супруга.

- Да-да. Живем мы хорошо. Бывает, соримся, конечно. Бывает, меня Галя тряпкой колошматит, а я ее не трогаю, жалею, - добавляет Александр.

Но на несколько месяцев привычная жизнь пенсионеров превратилась в настоящую сказку. Супруги выиграли в лотерею «Спортлото «5 из 36» 11 122 064 рубль.

Александр верит, что выиграл благодаря любимой супруге. Фото: из архива героев публикации

Азартные игры обычно по мужской части, но в семье Прокофьевых все наоборот.

- Я редко до выигрыша покупал билеты, а вот у супруги моей бывали такие заскоки хорошие. (Смеется). А со временем она и меня подсадила. Так что разбогатели мы благодаря моей любимой, - рассказывает Александр. - 11 декабря мы гуляли по торговому центру и купили четыре билета. Они стояли всего 40 рублей. И пока мы ходили по магазинам, на телефон пришло СМС-оповещение о выигрыше. А я увидел и говорю: «Галина, так ты смотри, сколько нолей то!».

Супруги не могли поверить своему счастью.

- Эмоции похожи на те, которые я испытал, когда встретил свою единственную любовь. У меня перехватило дыхание, а сердце заколотилось, как будто я пригласил супругу на танец на нашем первом свидании, - с улыбкой на лице говорит мужчина.

Семейная пара быстро придумала, на что потратит выигрыш. Фото: из архива героев публикации

«ЛЕГКО РАССТАЛИСЬ С ДЕНЬГАМИ»

Свой выигрыш супруги Прокофьевы смогли забрать через пол года. Для этого им нужно было приехать в Москву.

- С учетом налога 15% мы получили 9 453755 рублей. Сейчас от них у нас осталась только небольшая часть суммы. Потому что, как только выиграли, сразу придумали, на что потратить, - рассказывает Александр.

- Мы закрыли кредиты, купили сыну и дочке по автомобилю, свозили внуков на море, а еще купили им подарки всякие: велосипеды, самокаты, телефоны. А себе зубы вылечили, да и в целом здоровье поправили, - перечисляет Галина.

Супруги не только позаботились о себе и своих родных, но и потратили часть денег на благотворительность и помогли своим землякам.

Супруги не только позаботились о себе и родных, но и выделили часть денег на благотворительность. Фото: из архива героев публикации

- Есть в области старая дореволюционная церковь. В нее сделали подаяние. Помогли ребенку, у которого какое-то заболевание легких и еще одному нашему местному жителю, который остался без ног и копил деньги на протезы. Он даже заплакал, когда мы пришли к нему и сказали, что хотим помочь. Видеть его счастливые глаза было бесценным.

Практически всю сумму Александр и Галина Прокофьевы потратили за три месяца.

- Да-да, можно сказать, весь выигрыш быстро разбазарили, - смеется Александр.

- Ну, уж не разбазарили, а потратили с пользой, - перебивает мужа Галина. - Жару, конечно, мы дали. Но нам легко было расставаться с деньгами, совсем не жалко было, особенно, когда видели, что мы делаем других людей счастливее.

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