Пенсионерка из Екатеринбурга выиграла 9,5 млн в лотерею и сбежала от забот, купив домик у моря

Женщина купила домик в Анапе. Фото: Галина Агафонова

Пенсионерка из Екатеринбурга Галина Агафонова круто поменяла свою жизнь, выиграв в лотерею 9,5 миллионов рублей. 57-летняя женщина смогла исполнить давнюю мечту. Купив домик в Анапе, она поменяла душный мегаполис на чистый горный воздух и морской бриз.

Женщина давно мечтала о домике на берегу моря. Фото: Галина Агафонова

«СНАЧАЛА ИСПУГАЛАСЬ»

Крупную сумму Галина Агафонова выиграла в 2019 году в лотерее «Рапидо» от «Столото».

- Я играю в лотерею где-то около пяти лет, без фанатизма. Покупаю билеты, когда есть лишняя «денежка». Счастливый билет купила за 150 рублей. И ранним утром 20 июня налила себе кофе и пошла на балкон. Как вдруг на телефон приходит уведомление: «Вы выиграли в «Рапидо», - рассказывает женщина.

Прогулки у моря для Галины – настоящее счастье. Фото: Галина Агафонова

Галина зашла на сайт лотереи, чтобы проверить сумму выигрыша и не поверила своим глазам.

- Я даже испугалась сначала. Смотрю: «Как много нолей!». Позвонила дочке, говорю: «Давай приезжай, а то я в шоке, не знаю, что и делать». Она приехала. И мы сразу позвонили в Москву, нам подтвердили сумму выигрыша и сказали, что нужно приехать, чтобы его оформить, - вспоминает пенсионерка.

С учетом налога (13%) Галина через пол года получила 8 млн. 100 тысяч рублей.

Чудесные виды. Фото: Галина Агафонова

«500 МЕТРОВ ОТ МОРЯ»

Придумать, на что потратить заветную сумму, Галине не составило никакого труда. Женщина уже много лет мечтала о домике на берегу моря. Выбор пал на курортный город Анапа в Краснодарском крае.

- Мы с дочерью часто приезжали туда отдыхать. В Анапе замечательный климат для пенсионеров. В Екатеринбурге пыльно, душно, кругом заводы. А здесь горы, море, чистый воздух. В моем возрасте погулять у моря – это настоящее счастье. Поэтому, как только мы получили выигрыш, сразу же стали искать новый дом, - рассказывает Галина.

Переехать на море Галина вместе с дочерью Юлией смогла в июне 2020 года.

- Мы купили домик с чистовой отделкой. После переезда стали потихоньку обустраиваться, - делится пенсионерка.

Благодаря комфортному климату Галина смогла поправить здоровье. Фото: Галина Агафонова

Часть денег от выигрыша у Галины также ушла на то, чтобы закрыть ипотеку по квартире. А еще часть она вместе с дочкой потратила на благотворительность, закупив одежду и другие необходимые вещи для бездомных.

- В нашем домике мы с дочкой прожили два года. Но потом поняли, что вдвоем его содержать сложно. Решили продать, и купили квартиру. Всего 500 метров от моря, - улыбается женщина.

Галина вышла на пенсию шесть лет назад. Сейчас все свободное время она посвящает помощи животным. Женщина очень любит собак. Сейчас у нее дома живет четыре хвостика. И уже больше 10 лет она помогает приютам и кормит бездомных животных.

Галина больше 10 лет помогает собакам. Фото: Галина Агафонова

- Здесь, в Анапе, я продолжаю помогать собакам. Езжу по одним и тем же местам, где они меня уже ждут, и кормлю их. В Анапе почему-то кошек любят больше, чем собак. Поэтому мне собак больше жалко. Им и помогаю, - делится пенсионерка.

После крупного выигрыша Галине еще два раза везло в лотерею. 1 января 2020 года она выиграла почти 60 тысяч рублей, а в марте 2020 – еще 500 тысяч. Часть выигрыша она потратила на помощь животным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как живет девушка из Екатеринбурга, которая выиграла в лотерею 50 млн. рублей. Свердловчанка Анастасия Кульмаханова выиграла 50 миллионов в лотерею благодаря своему дедушке (подробнее)