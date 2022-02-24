Как живет девушка из Екатеринбурга, которая выиграла в лотерею 50 млн. рублей

На что Анастасия потратила выигрыш и как сейчас живет ее семья, девушка рассказала «КП»-Екатеринбург. Фото: соц.сети Анастасии Кульмахановой

Сегодня, 24 февраля, отмечают Всемирный день лотереи. Среди счастливчиков, которые когда либо срывали куш есть жительница Свердловской области Анастасии Кульмахановой. Ее жизнь круто поменялась 4 октября 2020 года. Тогда в она выиграла в лотерею 50 миллионов рублей. И все благодаря увлечению своего дедушки - тот просто каждую неделю покупал лотерейные билеты. На что Анастасия потратила выигрыш и как сейчас живет ее семья, девушка рассказала «КП»-Екатеринбург

Настя вместе с дедушкой долгое время не говорили ничего родным, чтобы устроить для них настоящий сюрприз. Фото: соц.сети Анастасии Кульмахановой

«СТАЛА МИЛЛИОНЕРШЕЙ БЛАГОДАРЯ ДЕДУШКЕ»

Дедушке 26-летней Анастасии Кульмахановой совсем недавно исполнилось 80 лет. Вот уже больше двадцати лет каждую неделю в воскресенье Борис Александрович играет в лотерею. Для него это хобби. Два года назад один из билетов он подарил своей внучке. Именно он и оказался судьбоносным для всей семьи.

- Дедушка позвонил мне и сказал приехать. Я не знала, зачем. Когда я приехала, дедушка вручил мне билет от «Столото» тиража «Золотой подковы» и велел проверить выигрыш. Я посмотрела и поняла, что мы стали миллионерами и выиграли 50 742 143 рублей. Конечно, сначала даже не верилось, - рассказывает Анастасия. - Я несколько раз проверяла цифры на билете, прежде чем окончательно убедилась в выигрыше. А дедуля в этот момент радостно заявил: «Я знал, что мы когда-нибудь победим по-крупному и дождался».

Дедушка Насти уже больше 20 лет играет в лотереи. Фото: соц.сети Анастасии Кульмахановой

Целую неделю Настя и ее дедушка хранили втайне от остальных домочадцев эту новость: хотелось всех собрать вместе, чтобы разделить радость.

- Очень тяжело было скрывать от близких это событие, но дед не хотел по телефону рассказывать такую грандиозную новость. Через несколько дней он собрал у себя семью и объявил о выигрыше. Ой, эти эмоции не передать словами: и шок, и сомнения, и радость. Все перемешалось в голове, как в тумане, - вспоминает пережитые эмоции Анастасия.

Фото: соц.сети Анастасии Кульмахановой

Свои деньги Анастасия и ее родственники получили только через полгода, так что у семьи было достаточно времени, чтобы придумать, на что их потратить. С учетом налога (13%) Настя и ее семья получили 44 145 664 рублей.

- Выигрыш мы разделили на всех членов нашей семьи. Получилось каждому примерно по пять миллионов, - поясняет Настя.

За все двадцать лет для Бориса Александровича это первая крупная победа. До этого он не пропускал ни одной передачи по воскресеньям и даже когда уезжал в другие города, покупал лотерейные билеты на почте в этих городах.

Дедушка Насти сразу же построил себе хорошую баню. Фотографиями семьи девушка не захотела поделиться. Фото: соц.сети Анастасии Кульмахановой

«ТЕПЕРЬ ЕЩЕ ХОЧУ БОРДОВУЮ AUDI»

На выигранные деньги семья купила два загородных дома и три квартиры.

- У всех теперь есть жилье и ипотеки. Я свою ипотеку уже закрыла. Купила квартиру в Екатеринбурге. Переехала сюда из области. Теперь живу здесь, - рассказывает Анастасия.

Сам Борис Александрович свою часть выигрыша потратил не полностью.

- Дедушка первым делом построил себе крутую баню. В ней все прямо на высшем уровне сделано. Еще он хотел машину, но так как он уже в возрасте, ему нельзя уже садиться за руль. А потом дедуля вообще сказал: «Да чего я буду эти деньги тратить, я лучше их на вас, любимых внуков, потрачу». Но позже мы все-таки его уговорили на эти деньги сделать ремонт в своем доме, но он пока медлит, - рассказывает внучка.

Девушка очень любит путешествовать. Так она уже была в Чехии, в Австрии и в Германии. Фото: соц.сети Анастасии Кульмахановой

Сама девушка очень любит путешествовать. Анастасия уже была в Чехии, в Австрии и в Германии.

- Когда только получила свой приз, думала, что обязательно какую-то часть денег потрачу на крутое путешествие, с детства мечтаю побывать в Италии, но с пандемией получилось отправиться в путешествие только по России. Заграницу все равно пока мне ездить страшно. Так что мы были только в Санкт-Петербурге и Сочи, - рассказывает Анастасия.

Девушка съездила отдохнуть в Сочи. Фото: соц.сети Анастасии Кульмахановой

А вот неожиданных и спонтанных покупок девушка пока не совершала.

- Первым делом мы все-таки занялись жилищной проблемой, потому что это реально в наше время проблема. Но, может быть, в один прекрасный момент я все-таки пойду на спонтанный шопинг. Многие мечтают: «А вот если упадет миллион с неба, я потрачу на это, поеду туда-то». А когда мы получили наши деньги, хотели грамотно ими распорядиться, - объясняет счастливица. - Мы даже думали открыть свой бизнес, но поняли, что у нас нет предпринимательской жилки, и мы, скорее всего, прогорим.

Из-за пандемии Настя побоялась уезжать заграницу, поэтому отправилась в путешествие по России. Фото: соц.сети Анастасии Кульмахановой

У самой Анастасии осталось около трех миллионов. На эти деньги девушка рассчитывает купить себе новую машину.

- Вообще, когда мы только получили деньги, дедушка сказал, что хочет подарить мне машину на день рождения. Я ему ответила, что даже еще не выбрала, - застенчиво говорит Настя, - Потом решила, что пока дедуля предлагает, надо брать. Но сейчас я переехала в Екатеринбург. Пока езжу на старой машине, чтобы получить опыт вождения на дорогах с большим потоком машин. Зато через годик планирую приобрести бордовую «Ауди». Сейчас она стоит 3,6 миллионов. На нее я решила отложить свои деньги, потому что мне стыдно говорить дедушке, что я выбрала такую дорогую машину.

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