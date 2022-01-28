Супругам улыбнулась невероятная удача, ведь они выиграли всего с одной попытки. Фото: Столото

В 2019 году водитель трамвая из Екатеринбурга Оксана Мирошниченко и ее муж Николай выиграли в лотерею пол миллиарда рублей. На сегодняшний день это самая рекордная сумма выигрыша в Свердловской области.

Жители Екатеринбурга рассказали, что после выигрыш очень помог им справится с финансовыми трудностями.

- Николай смог выплатить все кредиты. Семья купила комфортное жилье. Теперь они много путешествуют, помогают близким и живут в свое удовольствие. Теперь у супругов нет переживаний за материальное благосостояние семьи, - рассказали в «Столото».

В «Русского лото» семейная пара выиграла пол миллиарда рублей в новогоднем, 1264-м тираже. На победу у Николая и Оксаны был всего один шанс.

Оксана уже много лет работает водителем трамвая в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Еще с лета у нас остался выигрышный билет «Русского лото», - говорит Оксана, - все забывали получить выигрыш. Перед Новым годом я шла из магазина и решила поменять билет на новый. Продавец киоска предложила несколько на выбор. Я даже и не знала, что на кону целый миллиард. Положила билет дома и забыла о дате тиража.

5 января вернулся из командировки Николай и решил поинтересоваться результатом розыгрыша от 1 января.

- Появившейся на экране компьютера сумме я не поверил, - говорит Николай. - Перепроверял несколько раз. Нашел запись трансляции тиража. Когда увидел в бегущей строке номер своего билета, сомнения отпали. Позвонил в лотерейный центр «Столото». Там все подтвердили.

Примеру семейной пары последовали и другие уральцы. По итогам розыгрыша Свердловская область вошла в топ-5 везучих регионов: участники в совокупности выиграли более 66 млн руб.

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