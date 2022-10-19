Поначалу школьник боялся брать в кредит большие суммы Фото: Евгения ГУСЕВА

История достойная больше какого-то сюжета для фильма, нежели случай из обычной екатеринбургской школы. Диме* всего 16 лет. Он учится в 10-м классе и ходит в простую школу. Точнее его привозит туда личный водитель. Иногда Дима достает из кармана брендовых штанов скрученные в тугую трубочку купюры и с видом человека, который совсем не считает деньги, делает какой-нибудь широкий жест. То угостит одноклассников бесплатно обедом, то просто денежку даст.

И нет, Дима вовсе не сын олигарха. Деньги он зарабатывает сам. Школьник научился брать кредиты и займы на незнакомых ему людей. Юристы по гражданским правам говорят, что в последнее время таких дел встречается много. «КП-Екатеринбург» разбиралась, как это работает и можно ли от этого защититься.

ПЛОХОМУ НАУЧИЛИ «СТАРШИКИ»

Еще в пятом классе у Димы появилась предпринимательская жилка. Подросток из обычной семьи скупал запчасти для вейпа, пересобирал и продавал под видом новых. Благодаря такому бизнесу, появились друзья среди старшеклассников. А уже от них и новое увлечение – азартные игры.

- В начальных классах Дима обычным парнем был. Ничем не выделялся среди сверстников. А потом, когда деньги начали появляться, начал со всеми свысока общаться, - рассказывают школьники. – В седьмом классе связался со старшеклассником, который увлекался онлайн-казино. Втянулся. Играл с телефона прямо на уроке, а заработанные деньги спускал на бургеры, шоколадки и чипсы. Свои увлечения не скрывал. Проболтался и о том, что от старших ребят узнал про закрытые Telegram-каналы с базами данных. Там он и начал зарабатывать легкие деньги.

В школе Дима не гонится за хорошими оценками Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

По рассказам ребят, шальная прибыль Диму испортила. И если первые крупные суммы он еще пытался откладывать, то потом, как говорят подростки «душа понеслась в рай».

- К 9 классу никаких ценностей кроме денег не осталось, никто не интересен, только понты, - говорят подростки. - Он начал одеваться в вещи дорогих брендов за десятки тысяч рублей. С личным водителем иногда в школу приезжает. Деньги у него свернуты пачками, всегда при нем. Нам он покупал всякую ерунду, оплачивал еду, мне лично давал деньги просто так, потому что они у него есть. Бывает, электронные сигареты отдает, тоже по доброте душевной.

НАЧИНАЛ С 15 ТЫСЯЧ

Наткнуться на такие закрытые чаты и каналы случайно никак не получится. Рекламы на них нет, пересылать посты в личные сообщения администраторы и авторы канала тоже запрещают. Единственный способ попасть туда - «сарафанное радио».

- Он заходит в приватные, платные Telegram-каналы. В них он покупает личные данные людей: паспортные, ИНН, имена и фамилии, другие конфиденциальные вещи, - рассказывает подросток, знакомый с Димой. - Надо в эту тему уйти с головой, чтобы достать к ним доступ, ну и заплатить за право входа. Эти Telegram-каналы полностью закрытые: ничего скопировать там нельзя, переслать и сделать скриншот тоже.

После того, как секретные данные получены, школьник проворачивает несколько нехитрых действий: заходит на любой сайт с быстрыми займами, заносит купленные данные и оформляет кредит.

- Вначале Диме было страшно запрашивать слишком больше суммы у микрозаймов. Поэтому он зарабатывал по 15 тысяч рублей за раз. Потом осмелел. Стал брать займы по 30 или 40 тысяч рублей, - продолжает наш собеседник.

Сейчас школьник учится в 10-м классе Фото: Алена МАРТЫНОВА

Получать деньги помогают так называемые «дропы». Эти люди занимаются простой, быстрой, но очень опасной работой: прогоняют через свои карты чужие деньги, полученные незаконным путем. Заказчику «дропы» переводят суммы частями. Делается это для того, чтобы банки ничего не заподозрили, если заметят слишком крупные суммы, например, у несовершеннолетнего. Прибыль для «дропа» заключается в том, что какую-то часть от суммы он просто оставляет себе.

«ТАКИХ ДЕЛ ВСЕ БОЛЬШЕ»

Юрист по гражданскому праву Валерия Рытвина рассказывает, что на своей многолетней практике уже не раз сталкивалась с подобными делами. Они сложные: найти мошенника невозможно, обезопасить себя тоже, а узнать о фальшивом долге получается только при обращении в банк, чтобы взять реальный кредит.

- Обращаются в последнее время все чаще и чаще. И благо, что судебная практика сложилась уже довольно однозначная. Естественно, в пользу пострадавших лиц. Как правило, итогом рассмотрения дела становится внесение изменений в бюро кредитных историй. Кредитная история человека восстанавливается, но на это уходит довольно внушительное количество времени и приходится пострадавшим нести расходы на юридические услуги, - рассказывает «КП Екатеринбург» юрист.

Но как показывает практика, чаще всего такие схемы мошенничества используют все-таки не подростки. А профессиональные хакеры, которые сидят за границей. Потому и поймать преступника практически невозможно.

- В основном, они находятся за границей и используют различные IP-адреса. У наших правоохранительных органов нет ресурсов раскрыть такое преступление, - рассказывает эксперт.

Сам Дима уверен - его когда-нибудь поймают Фото: Евгения ГУСЕВА

Защититься от такой махинации тоже практически невозможно.

- От этого не застрахован никто, и даже если человек вообще нигде не оставлял свои паспортные данные, все равно есть риск попасть в такую ситуацию. В суде иски удовлетворяются. Но пострадавший сначала должен написать заявление в полицию, а только потом обращаться в суд по гражданскому делу, - говорит Валерия Рытвина. - Снизить риски попадания в такую ситуацию можно через правильное отношение к ресурсам в интернете. Как минимум, оставлять свои данные только на понятных сайтах. Мы знаем примеры взломов баз данных службы доставки еды, служб такси. О чем говорить, если даже базы госорганов могут взломать хакеры.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА ВАС ВЗЯЛИ ФАЛЬШИВЫЙ КРЕДИТ

Узнать заранее о том, что вас обманули нельзя. Тайное становится явным, когда человек просто хочет взять кредит на свои нужды, а в банке ему отказывают. Мол, плохая кредитная история. А человек-то может, и кредитов никогда в своей жизни не брал.

- Через бюро кредитных историй и выясняется, что на человека кто-то брал поддельный кредит, - говорит юрист по гражданскому праву.

, но вы об этом узнали поздно, Эксперт разъяснила, что нужно делать в случае если на вас обманом взяли займ.

Во-первых, нужно получить выписку из бюро кредитных историй, где будет видно, в какой конкретно кредитной организации был сделан займ.

Во-вторых, нужно обратиться в полицию с заявлением в свободной форме о том, что произошло.

В-третьих, нужно обратиться к юристу или самостоятельно написать иск о том, что в конкретные даты пострадавший узнал о факте кредитной задолженности, к которой не имел отношения. В заявлении нужно сослаться на данные из бюро кредитных историй. Следом нужно приложить заявление, которое было направлено в полицию, и подать в суд по адресу кредитной организации, в которой числиться задолженность.

В просительной части иска нужно просить исключить сведения из бюро кредитной истории и признавать договор незаключенным. Если все сделано правильно, то суд встанет на сторону пострадавшего. Его кредитная история будет исправлена, а долг погашен.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Что касается, Димы, то он продолжает учиться в 10-м классе. Азартные игры парень тоже не забросил. По-прежнему делает ставки. «Проигрывать ему в случае чего не страшно», - смеются одногодки.

Не страшно получать мальчику и плохие оценки в школе.

- Учителя его не любят. Он грубит постоянно, огрызается. Даже специально выводит из себя преподавателей. А с нами у него отношения 50/50: похвастаться достатком для него обычное дело, девчонки за ним бегают потому что он деньгами сорит, но найти общий язык с ним можно, - говорит знакомый парня.

Родители Димы не в курсе всех его дел. Они до сих пор уверены: сын занимается куда более безопасным бизнесом – перепродает одноразовые электронные сигареты.

- На вопросы родителей он так и отвечает, перепродает дороже «одноразки». А они в это верят. Кстати, его родители как-то связаны с церковью. Они очень верующие люди… - уточняет знакомый школьника. – Вообще сам Димка частенько говорит, что его когда-нибудь поймают. Но пока может, он будет жить богато.

*Имя героя публикации изменено