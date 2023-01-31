«Хватали за руки»: в Екатеринбурге полицейские приняли инвалида за наркомана

У Николая имеются особенности речи. Фото: соцсети Николая Радионова

В Екатеринбурге, 25 января, наряд ППС попытался задержать актера инклюзивного театра-студии «Инклюди». По словам Николая Радионова, сотрудники полиции заподозрили его в употреблении запрещенных веществ. На самом же деле у мужчины инвалидность, связанная с ментальными нарушениями. Инцидент произошел на пересечении улиц Стахановская – Избирателей.

Как рассказал 32-летний Николай, в тот день он возвращался с работы домой, около 12:15. В это время на дороге остановился УАЗ сотрудников патрульно-постовой службы с номером 03-950.

- Из машины вышло трое полицейских, которые не предъявили мне никаких документов. Они стали меня спрашивать и при этом хватали за руки: «Ты наркоман? Ты что больной, на учете состоишь?» Я не ожидал такой реакции. Стал просить их представиться, но они проигнорировали мое желание, - рассказал «КП-Екатеринбург» Николай.

Николай Радионов играет в инклюзивном театре. Фото: пресс-служба театра «Инклюди»

Из-за инвалидности у Николая имеются особенности речи. Однако, как уверяет мужчина, ему было неприятно, но наряд ППС продолжал глумиться.

- Я попросил, чтобы меня отпустили. Один из них сказал другому полицейскому: «Он дебил, оставьте его». Тогда они сели обратно в машину и уехали. На следующий день на работе мне посоветовали обратиться в полицию. Я пошел в отдел №14. Там мне сказали, что у них нет машины ППС с такими номерами, - говорит Николай.

Сам мужчина уверяет, что хочет добиться наказания для людей из этого наряда ППС. Несмотря на то, что у Николая есть особенности здоровья, он играет в инклюзивном театре. В свободное время увлекается резьбой по дереву.

В пресс-группе полиции по Екатеринбургу проверяют данную информацию и прокомментируют ее позднее.