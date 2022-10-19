Чем удивляет УГМК-Застройщик: термальный комплекс «Баден-Баден Шерегеш», ультрасовременные трассы и сеть агентов недвижимости

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

В результате заключенных соглашений в Шерегеше появится свой «Баден-Баден», трассы от крупнейшего оператора горнолыжной инфраструктуры ГК «КАСКАД», а к продаже апартаментов подключится известное агентство недвижимости «Этажи». Каждая из этих компаний – безусловный лидер своей отрасли с большим опытом создания и управления современной инфраструктуры для спорта и качественного отдыха.

Первое соглашение генеральный директор «УГМК-Застройщик» (девелопер, входящий в структуру УГМК) Евгений Мордовин подписал с операционным директором группы компаний Baden Family по Свердловской области Александром Малковым. Группа компаний управляет сетью курортов «Баден-Баден», расположенных в Екатеринбурге, Реже, Челябинске и Кургане. Масштабный термальный комплекс в лучших традициях загородного отдыха площадью 7,6 Га теперь появится и в Шерегеше.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

- Участие в проекте развития горнолыжного курорта Шерегеш для нас безусловно новая веха в развитии. Большой термальный комплекс, где все необходимое для отдыха, развлечений и оздоровления собрано в одном месте и который будет востребован в любое время года, будет способствовать появлению у курорта круглогодичной загруженности, – отметил Александр Малков.

На полях «100+ TechnoBuild» было также подписано соглашение о сотрудничестве с Анной Ударцевой, генеральным директором кузбасской горнолыжной компании «КАСКАД», которая уже сегодня является одним из крупнейших инвесторов СТК «Шерегеш», ключевым оператором его горнолыжной инфраструктуры. За последние два года компания направила на ее развитие 3,4 млрд рублей, построив более 60 км горнолыжных трасс и 8 подъемников.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

В рамках первого этапа проекта КРТ СТК «Шерегеш» компания «КАСКАД» и «УГМК-Застройщик» возведут новые ультрасовременные горнолыжные трассы в секторе F общей протяженностью 15 км, а также новые пересадочные станции, оснащенные подъемниками гондольного типа с комфортными шестиместными кабинками. Пропускная способность одного подъемника составит 2 700 человек в час. Это позволит не увеличивать загрузку существующей инфраструктуры и сделать отдых максимально комфортным.

- Шерегеш станет реальным примером превращения территории небольшого поселка в современный, высокоразвитый, модный курортный центр. Это безусловно произойдет, потому что для реализации данного проекта КРТ собрана профессиональная команда, которая действует в синергии. Все работы синхронизированы: будем вводить новые подъемники в период 2024-2030 гг. в строгом соответствии с этапами застройки курорта. Нельзя, чтобы горнолыжная инфраструктура отставала в развитии от всей прочей, – рассказала Анна Ударцева.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

Вопрос реализации апартаментов также вошел в повестку пленарной сессии. Девелопер «УГМК-Застройщик» подписал соглашение с федеральной компанией «Этажи», которая на сегодняшний день имеет более 208 офисов в России и за рубежом. Со стороны компании соглашение подписал руководитель центра новостроек Алексей Зайцев. По его мнению, проект действительно привлекателен с точки зрения инвестиции. Он предполагает создание востребованного людьми комплексного туристического продукта с участием государства и опытных компаний, а также большим потенциалом роста. А наличие инструмента доверительного управления недвижимостью обеспечивает проекту хорошую ликвидность.

- Проект комплексного развития территории курорта Шерегеш мы реализуем в строгом соответствии с собственными стандартами девелопмента. Такой подход позволяет нам возводить жилые и инфраструктурные объекты, которые эксперты признают лучшими в стране. Один из наиболее значимых стандартов – тщательный выбор компаний-лидеров своих рынков, вместе с которыми мы создаем инфраструктуру премиального уровня, – подчеркнул генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

Организованную девелопером пленарную сессию открыл заместитель председателя Правительства Кемеровской области-Кузбасса по вопросам туризма, спорта и культуры Сергей Алексеев. По его словам, на протяжении как минимум последних трех лет туризм является одним из приоритетных направлений развития региона, правительство региона поставило перед собой амбициозную задачу вывести Шерегеш в ТОП-10 лучших горнолыжных курортов России и Европы к 2025-2027 гг. Для этого объем турпотока в Шерегеш должен вырасти в два-три раза, на его территории возведена новая современная жилая и коммерческая инфраструктура, увеличиться до 100 км протяженность горнолыжных трасс, объединенных современными подъемниками, создано больше площадок для событийного туризма и возможностей для круглогодичного отдыха.

Все это предполагает разработанная одной из ведущих российских консалтинговых компанией Strategy Partners (входит в экосистему Сбербанка) стратегия комплексного развития Шерегеша до 2035 года. Реализация ее стала возможной с привлечением крупных инвесторов, таких, как «УГМК-Застройщик», а также аэропортовой сети «Новапорт Холдинг». Последняя к 2027 году планирует построить в Шерегеше аэропорт площадью порядка 4-5 тыс. м2, рассчитанный на обслуживание около 200 000 пассажиров в год (конкурс на его проектирование уже объявлен).

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

Председатель Уральского банка ПАО «Сбербанк» Дмитрий Суховерхов отметил, что с интересом смотрит на проект КРТ СТК «Шерегеш» и высоко оценивает его инвестиционную привлекательность. Детально разработанная стратегия развития Шерегеша и вхождение в проект опытных инвесторов обязательно превратит его в курорт мирового уровня.

- Что касается Шерегеша, мы видим основательность подхода правительства Кемеровской области к воплощению проекта его развития, видим стратегический подход и понимаем, что собранный пул опытнейших компаний сможет выполнить все так, как запланировано, в строго определенные сроки, а это важно с точки зрения инвестиций. Мы рады участвовать вместе с давним партнером – девелопером «УГМК-Застройщик», с которым уже завершили целый ряд инвестпроектов, и у нас в работе есть несколько, – добавил Дмитрий Суховерхов.

Напомним, Сбербанк намерен вложить в развитие курорта 21,6 млрд руб. Такой объем инвестиций предполагает заключенное партнерами в начале 2022 года соглашение о намерениях по развитию расположенных на территории Шерегеша многофункциональных туристических районов «Гора Зеленая» и «Панорама».

Экспертным мнением по поводу развития и управления горнолыжной инфраструктурой поделилась с участниками пленарной сессии заместитель директора по развитию группы компаний MANTERA Ирина Корчагина. ГК MANTERA была создана в 2021 году с целью объединения лучших горнолыжных курортов России в единую экосистему, сегодня она является крупнейшей управляющей компанией и оператором горнолыжной инфраструктуры в Сочи, под управлением которого находятся целый ряд знаковых объектов.

- Для успешного развития проекта СТК «Шерегеш» необходимо выполнение нескольких критически важных условий. Прежде всего, это вопрос транспортной доступности, решить который позволит строительство аэропорта, – считает Ирина Корчагина.