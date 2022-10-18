Причины жестокого убийства до сих пор неизвестны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство, совершённое с особой жестокостью» после нападения на 69-летнюю женщину в Алапаевске. Вечером 16 октября выпускник местной коррекционной школы и его 12-летний друг облили розжигом пенсионерку и подожгли. От многочисленных ожогов женщина скончалась на месте. В ближайшее время пироманам изберут меру пресечения.

- С участием сотрудников отдела криминалистики областного СКР проведён осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые экспертизы, истребуется характеризующий материал в отношении указанных подростков. Мотивы и точные обстоятельства совершенного убийства в ходе расследования выясняются, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Бутылки с жидкостью, которой облили женщину. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Ранее директор школы, в которой учится младший из поджигателей, сообщала, что ребенок продолжает посещать занятия. Уже известно, что сначала подростки подожгли пенсионерку при помощи спички. Но когда осознали, что натворили, принялись звать на помощь.

- По предварительным данным, когда приятели подожгли женщину, они испугались и побежали к ближайшему жилому дому, где стали стучаться в квартиры и сообщать, что на улице пожар и нужна вода, - добавил пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых. - Одна из жительниц дала им ведро воды и сама вышла во двор, где и увидела пострадавшую, после чего вызвала полицию.

В коррекционной школе Алапаевска отметили, что 16-летний фигурант уголовного дела не является их учеником.

- Он раньше у нас учился, он наш выпускник, - кратко пояснили в образовательном учреждении.

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