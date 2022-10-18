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Происшествия18 октября 2022 8:07

Облили и подожгли спичкой: раскрыты подробности жестокого убийства пенсионерки, ставшей жертвой школьников

Стали известны подробности убийства пенсионерки, которую сожгли заживо уральские школьники
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Причины жестокого убийства до сих пор неизвестны

Причины жестокого убийства до сих пор неизвестны

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство, совершённое с особой жестокостью» после нападения на 69-летнюю женщину в Алапаевске. Вечером 16 октября выпускник местной коррекционной школы и его 12-летний друг облили розжигом пенсионерку и подожгли. От многочисленных ожогов женщина скончалась на месте. В ближайшее время пироманам изберут меру пресечения.

- С участием сотрудников отдела криминалистики областного СКР проведён осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые экспертизы, истребуется характеризующий материал в отношении указанных подростков. Мотивы и точные обстоятельства совершенного убийства в ходе расследования выясняются, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Бутылки с жидкостью, которой облили женщину. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Бутылки с жидкостью, которой облили женщину. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Ранее директор школы, в которой учится младший из поджигателей, сообщала, что ребенок продолжает посещать занятия. Уже известно, что сначала подростки подожгли пенсионерку при помощи спички. Но когда осознали, что натворили, принялись звать на помощь.

- По предварительным данным, когда приятели подожгли женщину, они испугались и побежали к ближайшему жилому дому, где стали стучаться в квартиры и сообщать, что на улице пожар и нужна вода, - добавил пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых. - Одна из жительниц дала им ведро воды и сама вышла во двор, где и увидела пострадавшую, после чего вызвала полицию.

В коррекционной школе Алапаевска отметили, что 16-летний фигурант уголовного дела не является их учеником.

- Он раньше у нас учился, он наш выпускник, - кратко пояснили в образовательном учреждении.

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