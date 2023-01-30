Юрий уже дважды был судим за кражи. Фото: личная страница обвиняемого в «Одноклассниках»

В Екатеринбурге будут судить 32-летнего повара Юрия Балахнина, которого обвиняют в убийстве двух человек и умышленном уничтожении чужого имущества (пп.«а», «е», «и» ч. 2 ст. 105, ст. 167 УК РФ). Как рассказали в свердловской прокуратуре, 28 февраля прошлого года Балахнин напился и решил поджечь многоквартирный дом на улице Отдыха, что вблизи озера Шарташ.

- Злоумышленник поджег при помощи зажигалки находившийся на крыльце возле стены мусорный пакет, из-за чего произошло возгорание многоквартирного дома, - сообщила пресс-секретарь ведомства Марина Канатова. - В результате преступных действий обвиняемого от острого отравления угарным газом скончались находившиеся в одной из квартир женщина и мужчина. Кроме того, было уничтожено имущество одного из жильцов стоимостью свыше 731 тысячи рублей.

Сыщики уголовного розыска задержали Юрия через два дня. Фото: личная страница обвиняемого в «Одноклассниках»

По данным «КП-Екатеринбург», изначально Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности». Поймать Балахнина удалось через два дня. Свою вину повар признал частично. Мол, не знал, что дом является жилым. Примечательно, что в момент пожара он стоял рядом с домом и делал замечания сотрудникам МЧС.

Возгорание началось после того, как пироман поджег зажигалкой мусорный пакет.

- В ходе расследования уголовного дела следователем СКР проделан комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Юрию Балахнину грозит пожизненный срок. Его дело рассмотрит Свердловский областной суд.

- В ходе работы с задержанным оперативники уголовного розыска установили его причастность к возгоранию, - добавили в УМВД города.

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