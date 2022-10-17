Горе-отец врезался в дерево и раздавил ребенка. Фото: соцсети/УГИБДД по Свердловской области

В Первоуральске огласили приговор 39-летнему Максиму Худышкину, погубившему родную дочь в аварии. Вечером 3 июля прошлого года горе-отец сел пьяным за руль Fiat Ducato, на коленях у него сидела пятилетняя дочка. Не справившись с управлением по пути к озеру Глухое, Худышкин врезался в дерево. Девочку зажало между телом Максима и рулем.

- Дочери обвиняемого причинены телесные повреждения в виде сочетанной травмы тела, от которой она скончалась на месте ДТП. Осужденный вину в совершении вышеуказанного преступления признал частично, - рассказала пресс-секретарь свердловской прокуратуры Марина Канатова.

Суд назначил Худышкину наказание в виде 6 лет заключения в колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на 2 года и 6 месяцев.

На месте аварии Худышкин отказался сдавать тест на алкоголь. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Примечательно, что на момент аварии он уже был лишен водительских прав.