В смертельной аварии на свердловской трассе чудом выжила кошка

Кошку нашли в переноске. Фото: ГИБДД по Свердловской области

В смертельной аварии на трассе Екатеринбург – Серов выжила кошка. Массовое ДТП с тремя фурами произошло в ночь на 29 января.

Питомца в переноске нашли в автомобиле, пассажиры которого погибли при столкновении.

- При проведении осмотра транспортных средств автоинспекторы со спасателями в салоне автомобиля Renault Duster обнаружили кошку в переносном устройстве, - сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Перепуганное животное сотрудники полиции доставили в территориальное подразделение органа внутренних дел, чтобы передать родственникам погибших. Травм у кошки не обнаружили.

Страшное ДТП случилось на 149 километре Серовского тракта. Водитель Renault Duster, 53-летний мужчина, при обгоне столкнулся с встречной фурой Mercedes, от удара с которой его отбросило на отбойник. После чего легковой автомобиль развернуло, и он столкнулся с автомобилем Škoda Fabia, грузовиком Hongyan, двигающимися также навстречу.

В аварии погибли водитель и 49-летняя женщина-пассажир Renault Duster. Еще двое с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Погибшие проживали в городе Урай Ханты-Мансийского автономного округа. Пострадавшие в Škoda Fabi жители города Лысьва Пермского края.