Девушка призналась, что познакомилась с Борисом 13 лет назад. Фото: соцсети

Екатеринбурженка Божена рассказала, почему решила найти убийцу, готового расправиться с ее знакомым бизнесменом по имени Борис. Странную «вакансию» девушка опубликовала на своей странице «ВКонтакте» 23 января.

- У меня к вам предложение. Предложение состоит в следующем: убить Бориса, номер его телефона я скажу только тому человеку, который согласится его убить. Я прошу ударить его в лицо очень сильно, так, чтобы он вырубился, и забрать у него все, что есть. Плачу за это кругленькую сумму денег. Жду в личку тех, кто мне напишет, - говори на видео Божена.

Как рассказала «КП-Екатеринбург» девушка, она знает Бориса уже 13 лет. Но причина для «заказа» оказалась еще более удивительной.

- Этот мужчина пишет сообщения сексуального характера, обвиняет в терроризме, и задолжал денег, - ответила Божена, однако отказалась предоставить скриншоты переписки с предпренимателем.

Ранее сам Борис отмечал, что у Божены «есть справка» и она проходила курс лечения.

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