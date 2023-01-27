33-летняя Божена обещает гонорар за расправу. Фото: соцсети

Очень странное и необычное объявление опубликовала 33-летняя жительница Екатеринбурга Божена Ш. 23 января девушка записала обращение, в котором пообещала «кругленькую сумму» за убийство местного бизнесмена.

На момент публикации получить комментарий самой Божены не удалось. Девушка отказалась от общения по телефону, но пообещала дать объяснения в письменной форме. Также на ее странице опубликовано объявление о сдаче квартиры на Елизавете, а также «запрет на использование фотографий».

- Всем привет, рада познакомиться. У меня к вам предложение. Предложение состоит в следующем: убить Бориса, номер его телефона я скажу только тому человеку, который согласится его убить. Я прошу ударить его в лицо очень сильно, так, чтобы он вырубился, и забрать у него все, что есть. Плачу за это кругленькую сумму денег. Жду в личку тех, кто мне напишет, - рассказывает Божена.

Судя по фотографиям девушки, она часто путешествует. Фото: соцсети

Сам предприниматель подтвердил, что знаком с Боженой. Но отказался раскрывать детали общения с ней.

- У нее есть справка, она лежала в психушке. Повторять ее слова – крайне опасно. Вы вопросы ей задавайте, я тут при чем?! Может ее попросил кто-то. Я давно с ней не общаюсь, - рассказал «КП-Екатеринбург» бизнесмен.

По мнению бывшего следователя СК Дмитрия Ушакова, в действиях девушки можно усмотреть состав преступления.

- Само по себе наличие умысла не организует состав преступления. Она должна осуществить какие-то реальные действия для совершения преступления. Найти оружие, исполнителя. Если вы скажите, что хотите убить кого-то, то это не является составом преступления – вы лишь плохо относитесь к человеку. Если говорить о статье «Угроза убийством», то она [угроза] должна быть реальной. Например, если вы ломитесь к человеку в квартиру с топором. А тут девушка всего лишь высказывает свои мысли вслух. Они негативны, но для состава преступления, думаю, не дотянут. Нужно проверить, есть ли иные действия. Если у нее дома найдут оружие, план и схемы, сведения о его жизни, то это можно расценить как приготовление к убийству, - отметил в разговоре с «КП-Екатеринбург» адвокат Дмитрий Ушаков.