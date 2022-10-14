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Общество14 октября 2022 6:26

Омбудсмен рассказала, куда отправляют мобилизованных из Свердловской области

Член Совета по правам человека при президенте РФ опубликовала ответ Татьяны Мерзляковой
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
По словам Татьяны Мерзляковой, запасников отправляют на учебу

По словам Татьяны Мерзляковой, запасников отправляют на учебу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобилизованных из Свердловской области в большом количестве отправляют в Луганскую область на учебу. Об этом говорится в ответе омбудсмена Татьяны Мерзляковой на вопрос члена Совета по правам человека при президенте РФ Марины Ахмедовой.

- Мобилизованных отправляют в большом количестве в Луганскую область, но на учебу, не на фронт, - цитирует в своем телеграмм-канале омбудсмена Марина Ахмедова.

Ранее мы рассказывали, что военкоматы Екатеринбурга продлили паузу в частичной мобилизации.

- Как только по плану они появятся, так сразу будут отправки. Все по плану у нас. Дату возобновления назвать не можем. Будет указание – пойдут отправки, - пояснили «КП-Екатеринбург» в военном комиссариате региона.

На территории Среднего Урала мобилизованные проходят обучение в 32-м военном городке и Еланском гарнизоне. Недавно в Городскую думу Екатеринбурга поступило письмо от 72-летней бабушки из Красноуфимска. Женщина попросилась на фронт, чтобы помогать участникам СВО.

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