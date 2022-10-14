По словам Татьяны Мерзляковой, запасников отправляют на учебу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобилизованных из Свердловской области в большом количестве отправляют в Луганскую область на учебу. Об этом говорится в ответе омбудсмена Татьяны Мерзляковой на вопрос члена Совета по правам человека при президенте РФ Марины Ахмедовой.

- Мобилизованных отправляют в большом количестве в Луганскую область, но на учебу, не на фронт, - цитирует в своем телеграмм-канале омбудсмена Марина Ахмедова.

Ранее мы рассказывали, что военкоматы Екатеринбурга продлили паузу в частичной мобилизации.

- Как только по плану они появятся, так сразу будут отправки. Все по плану у нас. Дату возобновления назвать не можем. Будет указание – пойдут отправки, - пояснили «КП-Екатеринбург» в военном комиссариате региона.

На территории Среднего Урала мобилизованные проходят обучение в 32-м военном городке и Еланском гарнизоне. Недавно в Городскую думу Екатеринбурга поступило письмо от 72-летней бабушки из Красноуфимска. Женщина попросилась на фронт, чтобы помогать участникам СВО.

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