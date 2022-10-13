В Екатеринбурге 72-летняя пенсионерка попросила отправить ее в зону спецоперации, чтобы помочь России

Женщина обратилась на горячую линию Гордумы с просьбой помочь ей отправиться в зону СВО добровольцем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неожиданная просьба поступила накануне к депутатам екатеринбургской Городской Думы. Пенсионерка, которой недавно исполнилось 72 года, попросила… помочь ей отправиться в зону спецоперации. Она решила пойти туда добровольцем.

- Подобное обращение в Городскую Думу действительно поступило, - прокомментировали в пресс-службе Городской Думы Екатеринбурга.

Что любопытно, сама пенсионерка – жительница Красноуфимска. Но за помощью она обратилась в Екатеринбург – на горячую линию по вопросам мобилизации, запущенную при Гордуме города. Женщина в обращении отметила, что в зоне спецоперации она хочет оказывать медицинскую помощь пострадавшим, так как она всю жизнь проработала фельдшером на скорой помощи.

- У нас работает горячая линия и многие звонят по разным вопросам. Эта женщина решила сама проявить свои патриотические чувства. Сказала просто: «Хочу помочь России», - прокомментировал «КП-Екатеринбург» председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин. – Но все-таки возраст у нее не тот, чтобы ее отправлять. Мы с ней находимся в диалоге, постараемся убедить, чтобы дальше она не развивала это желание, чтобы она осталась здесь.