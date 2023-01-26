Николай разбился утром, 25 января. Фото: соцсети Николая Иваненко

Экстремал из Екатеринбурга 34-летний Николай Иваненко погиб в горах во время отдыха. Бейсджампер совершал прыжок утром, 25 января, в 09:00. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала его жена Анастасия.

Накануне, Николай Иваненко поделился видеороликом в соцсетях, на котором он летит в горном ущелье в специальной экипировке - вингсьюте (костюм, который позволяет им планировать во время полета). Как рассказала супруга спортсмена, свой последний прыжок Николай совершил в горах Рас-эль-Хайма.

- Николай летал в горах, просто в свое удовольствие. Никаких рекордов муж не ставил. Они были вместе с другим спортсменом. На данный момент, непонятна причина, по которой Николай упал и разбился. Первым прыгнул спортсмен, он сказал, что был сильный ветер, и он почувствовал его во время полета на выходе. Его мотало на 50 метров. Следом прыжок сделал Коля. Видимо что-то в полете пошло не так, - рассказала жена погибшего Анастасия.

Николай прыгал с гор вторым. Фото: соцсети Николая Иваненко

Известно, что Николай был мастером спорта по тяжелой атлетике. В настоящее время Анастасия и мама спортсмена находятся в ОАЭ. Церемонию похорон семья проводить не будет, а тело Николая кремируют. Детей у Анастасии и Николая не было.

- Коля был очень ярким и амбициозным. Он любил эту жизнь. Обожал спорт, прыжки, небо и все, что связано с ним. У него были большие планы на будущее. Я уверенна, что если бы у Коли был бы шанс прожить вторую жизнь, то он сделал это бы точно также, - с дрожью в голосе говорит Анастасия.

Напомним, что Николай удивлял екатеринбуржцев прыжками с высоток. Николай всегда любил экстрим и некоторые прыжки даже приурочивал к событиям. Так, он отметил полетом с вывески уходящего из России шведского торгового гиганта IKEA. И Николай спрыгнул в экипировке со стелы.

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