«Прыгать не планировал»: в Екатеринбурге бэйсджампер удивил горожан прыжком с 25-этажки

На счету спортсмена больше 300 прыжков. Фото: соцсети Николая Иваненко.

Любитель экстрима Николай Иваненко напугал жителей высотного 25-этажного дома на улице Миасской № 12 в Екатеринбурге. Бэйсджампер выпрыгнул с балкона 8 февраля и поделился видео с «КП-Екатеринбург». Забавно, что прыгать в этот день Николай не планировал.

- Я пришел в гости вечером. У меня живут знакомые в этом доме. Мы сидели с ними, побеседовали, чай попили. И не было конкретного плана совершать прыжок. Но после того, как я вышел на общедомовой балкон, я понял, что в тот день были идеальные условия: умеренный ветер, хорошая видимость площадки. Я решил прыгнуть, после чего, мой товарищ отправил своей знакомой видео с полетом, из дома соседнего. Она переслала все в чат соседей чат ролик «завирусился», - рассказал Николай Иваненко.

Экстремал прыгает с домов, башен, скал. Фото: соцсети Николая Иваненко.

По словам Николая, парашют в тот день он прихватил с собой на всякий случай. Для него прыжки – это часть жизни. Спортивного разряда по бэйсджампингу у него нет, зато он мастер спорта по тяжелой атлетике.

- Когда я нахожусь в состоянии полета - я свободен. Это прекрасное чувство, ведь человек всегда мечтает летать. Я добился, таким образом, ее исполнения. Прыгаю не только с домов. Мое любимое направление - это прыжки со скал, - рассказывает Николай.

По словам отважного спортсмена, очевидцы реагируют на прыжки позитивно, улыбаются и пожимают ему руку после приземления. Всего на счету бэйсджампера больше 300 прыжков. Приземляется спортсмен аккуратно, чтобы не испортить чужие автомобили.

- В бэйсджапминге парашют один, он укладывается как запасной. На его подготовку надо как минимум полчаса. Я проверяю все, выбираю площадку для посадки. Парашют управляется также, как руль автомобиля, - утверждает экстремал.

Спортсмен также прыгает в специальном костюме. Фото: соцсети Николая Иваненко.

В 2021 году Николай «прославился», получив штраф от полицейских в 500 рублей за «мелкое хулиганство». Впрочем, других подобных негативных моментов с правоохранителями, как рассказал Николай, у него не было.

- Про наш прыжок с другом на улице Комсомольской даже сюжеты на ТВ выпускали. Тогда управляющая компания пожаловалась на нас в полицию. Я не прячусь, так как человек публичный. Меня полицейские попросили явиться в участок. Со мной мило побеседовали, им самим было интересно, они пожали руку, но попросили больше такого не вытворять. После этого, объяснили, что обязаны отреагировать, и выписали штраф, - рассказывает Николай.

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