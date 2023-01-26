Разработчики с Урала поместили Алапаевск в игру GTA

В качестве основы для виртуального Алапаевска разработчики использовали игру GTA: San Andreas Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Скоро, чтобы погулять по Алапаевску, не нужно будет ехать в сам Алапаевск. Осмотреть его достопримечательности, да и просто походить по улицам и спальным районам можно будет в компьютерной игре GTA: San Andreas. Команда студентов решила перенести родной город в нее, что называется, кирпичик за кирпичиком, дом за домом.

Здание пиццерии в игре Фото: vk.com/club.gta.alapaevsk

- Разработка началась в 2018 году, - рассказывает один из разработчиков Вячеслав Татаринов. - Мой товарищ Валера Шашкин сделал свой дом, потом ему захотелось сделать еще пару моделей, школу, дорогу, гаражи. Делалось это просто по настроению, когда было свободное время. В итоге разработка проекта стала нашим общим делом.

Та же пиццерия в реальном мире Фото: Google

Вскоре к проекту присоединились еще несколько человек. Сейчас команда из четырех разработчиков воссоздает центральный район Алапаевска. Причем прогуляться по нему можно будет в компании с другими игроками, ведь модификация будет включать еще и игру по Сети. Впоследствии к центральному району разработчики планируют добавить и остальные районы, пока виртуальный Алапаевск не будет как две капли воды напоминать реальный.

Здание школы в игре Фото: vk.com/club.gta.alapaevsk

- Не исключаем возможности увеличения карты за счет соседних сел Алапаевского района или других городов в миниатюре, - добавил Вячеслав. – На карте уже есть школа №2, кафе, налоговая, пиццерия, банк, супермаркет, ларьки, часть многоквартирных домов по улицам 3-го Интернационала, Пушкина, Фрунзе, Веры Шляпиной, Братьев Останиных.

Та же школа в реальности Фото: Google

Уже к лету разработчики планируют завершить часть игры, чтобы посетить виртуальный Алапаевск в GTA могли игроки по всей стране.

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