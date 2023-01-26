В Свердловской области изучат украинские учебники, чтобы создать курс начальной военной подготовки для школьников

Курсы начальной военной подготовки начнутся с 1 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В следующем учебном году у школьников Свердловской области начнутся курсы начальной военной подготовки (НВП). Как уточнили в региональном отделении ДОСААФ, этим вопросом они занимаются совместно с Министерством образования Свердловской области. При этом при составлении курса специалисты изучат не только опыт России, но и опыт Украины.

- Недавно с передовой прибыли люди и привезли нам образцы учебников по начальной военной подготовке, которые есть на Украине, - рассказал и. о. председателя регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области Юрий Яночкин. – Крайняя редакция у них 2018 года. Мы изучим их, посмотрим и, я уверен, что мы сделаем учебник гораздо лучше. И методика, и все остальное у нас будет совершеннее.

Как уточнили в ДОСААФ, в Свердловской области могут быть созданы специализированные центры, куда будут прибывать школьники для прохождения курса НВП.

- Мы сейчас разрабатываем программу для подготовки и переподготовки преподавателей, которые будут заниматься начальной военной подготовкой, - сказал Юрий Яночкин. - И я думаю, к концу февраля у нас совместно с Уральским педагогическим университетом такая программа появится. Мы работаем совместно и с другими учебными заведениями. К концу марта мы уже эту программу начнем отрабатывать, чтобы в лето мы могли преподавателей НВП уже прогнать через себя, провести учебно-методические сборы.

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