В Свердловской области предложили вернуть курс начальной военной подготовки

Курсы начальной подготовки можно было бы проводить с первого класса, отмечают в ДОСААФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Свердловской области предложили возродить курсы начальной военной подготовки. С такой инициативой выступили представители регионального отделения ДОСААФ.

- Это предложение мы озвучили на уровне федерального округа полномочному представителю президента в УрФО, - сказал руководитель регионального отделения ДОСААФ Свердловской области Владимир Мезенцев. - Сегодня начальной военной подготовкой надо заниматься категорически срочно. Мы отстаем в военно-патриотическом воспитании наших юношей.

Правда, признают в ДОСААФ, чтобы ввести такие курсы в учебную программу школ, нужно решение на федеральном уровне. По задумке, начальная военная подготовка будет разделяться по классам. С 1 по 4 класс будет одна программа, с 4 по 9-й – другая. С 9 по 11 класс – третий вариант.

- Программа будет писаться умными людьми – и военными, и учеными, и педагогами. Будут проработаны все эти вопросы, - уточняет Владимир Мезенцев. - Наша задача – вырастить настоящего патриота, гражданина, умеющего защищать себя, свою семью и свою Родину. Вот о чем речь то идет.

В ДОСААФ отмечают, что для проведения курса начальной военной подготовки нужно будет сначала подготовить педагогический состав.

- Должны быть приняты срочно изменения в закон об образовании – срочно надо ввести этот предмет и начинать им заниматься, - говорит Владимир Мезенцев. - Это все делается мгновенно быстро. Дальше нам надо будет подобрать персонал, руководителей этих направлений, которые будут преподавать. Их тоже надо обучать, работать с ними. Соответственно, когда мы с этим справимся, у нас появится совершенно другой тип нового человека. И я вам больше скажу – еще и демографический вопрос будет решен. Настоящий мужчина (прошедший такую подготовку, - Ред.) чувствует себя более сильным еще и в семейных делах. Такие мужчины стремятся к продолжению рода.

Включать курс НВП может физическую подготовку, тактическую, строевую, уставную деятельность. Также стрелковую, парашютно-десантную подготовку и тактическую медицину.

- Это все в рамках разных классов, - объясняет Владимир Мезенцев. - Например, в первом классе будут просто рассказывать правила ОБЖ, как вести себя, как дорогу переходить. Возможно, какие-то деревянные автоматы они будут делать на уроках труда, смотреть фильмы патриотические про пограничников, чтобы у них мужественность уже в малом возрасте появлялась.

Пока в Свердловской области начальная военная подготовка у школьников не проводится Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но если подобные курсы начальной военной подготовки и возродят в регионе, то работать они будут все-таки не на базе ДОСААФ, отмечают в региональном отделении.

- ДОСААФ так и останется дополнительным образованием для школ. А НВП надо будет вводить именно на уровне системы образования. Там будет специальный преподаватель в школе, - уточняет Владимир Мезенцев. - Сами мы сейчас работаем в этом направлении в форме дополнительного образования. Мы сейчас предлагаем, пока НВП нет, открыть в каждой школе специализированные классы и в каждой школе создать военно-патриотический клуб, создать центр допризывной подготовки.

Ранее о необходимости возродить курсы начальной военной подготовки высказывался депутат Госдумы из Челябинска и члены Заксобрания из Санкт-Петербурга.

СКАЗАНО

Жанна РЯБЦЕВА, депутат Государственной Думы:

- Я как человек, рожденный в СССР, тоже проходила такую подготовку. Правда, не начальную военную, а другие курсы. И Зарница у нас была. Поэтому такую инициативу я полностью поддерживаю. Могу сказать, что на сегодняшний день ко мне поступает много обращений от людей, которым за 25 за 30 лет. Они хотят пройти курс военной подготовки, только уже профессиональной. Такой запрос есть на территории Свердловской области. В ближайшее время я буду встречаться с людьми, которые этим занимаются профессионально, и соответственно тоже буду просить, чтобы для взрослых молодых людей проводили такую подготовку. Потому что это все востребовано. Также поступали звонки от людей, которые хотят добровольцами идти на фронт. Они чувствуют в себе, что им такой подготовки действительно не хватает, и тоже просят организовать такие курсы. Полностью это поддерживаю. Могу даже больше сказать. Есть регион, где пока в режиме пробных уроков детям в школах начали проводить уроки по военной подготовке – принесли автомат, показали его сборку и разборку. Дети просто в восторге. Это очень правильная история. У нас ребенок должен уметь и знать все это с раннего возраста. Это абсолютно нормально. Это и физическая подготовка, и умственная в том числе.