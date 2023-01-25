Теперь владельцы будут покупать новую мебель и делать ремонт. Фото: предоставила Анна Манева

В Екатеринбурге вандалы нагрянули ночью в дорогой ресторан итальянской кухни Castor’ka испортили его убранство, напугали персонал, а попутно еще и разбили технику. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала владелица заведения и управляющая Анна Манева.

Дорогую мебель будут менять. Фото: предоставила Анна Манева

Трое мужчин зашли с пакетами в ресторан ночью, 25 января, в 00:58. Гардеробщице эти люди представились ремонтниками. Вандалы попали на записи камер. Судя по видео, мужчины скрывали лица под балаклавами. Они стали разливать краску по всему залу и стенам. Брызги летели и на официантов, которые пытались укрываться от них. После этого, вандалы пробежали по залу, разбили телевизор кулаком и скрылись.

- Мы посмотрели по камерам, что мужчины шли к нам целенаправленно несколько кварталов. Не знаю, чем мы им так понравились. Сотрудники ресторана повели себя благоразумно и не полезли на рожон, - рассказала «КП-Екатеринбург» Анна Манева. – Никто из персонала не пострадал. Вошедший мужчина распылил перцовый баллончик, разбил телевизор.

Мужчины намерено разбрызгивали краску в помещении. Фото: предоставила Анна Манева

По словам владелицы заведения, точная сумма ущерба еще не установлена. Кухня заведения не пострадала и осталась чистой, все технологии приготовления не нарушены.

- Ущерб на миллионы. Краской были залиты столы и стулья, отмыть не удалось. Мебель будем выбрасывать и купим новую. Она сейчас совсем не дешевая. Испачканы полы, стены. Будем их перекрашивать. Сотрудникам купим новую форму. Они отмывали всю ночь зал от краски и стерли пальцы до мозолей. У ребят плохое самочувствие из-за запаха краски. Одного парня даже рвало. Работу ресторана мы не прекращали. К нам уже пришли гости, они нас поддерживают, сочувствуют нашей проблеме, - продолжает Анна Манева.

Ресторан уже принимает гостей. Фото: предоставила Анна Манева

Владельцы уверяют, что погром точно не могли совершить конкуренты. Также Анна добавила, что ресторан был застрахован. Но теперь владельцы подумают над тем, как обезопасить коллектив и залы от вандалов.

- Ставить охранника бессмысленно, иначе при подобных случаях он пострадает первым. Мы гостеприимные, но теперь придется работать по-другому. Сделаем закрытую дверь с домофоном и пускать посетителей будем по звонку, - сказала владелица заведения.

Сотрудникам купят новую форму. Фото: предоставила Анна Манева

Теперь вандалов, которые устроили ночной погром будут искать полицейские.

- Заявление от представителей ресторана поступило в отдел полиции №5. В настоящее время, сотрудники службы участковых уполномоченных проводят проверку по факту инцидента. Причастные к происшествию лица устанавливаются, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе полиции.

Краску оттирали всю ночь. Фото: предоставила Анна Манева

Ранее, владельцы бистро заявили, что устали от того, что их новогодние декорации превратили в фотостудию. Посетители заведения ради удачного кадра даже залезли на автомобиль владельцев - Mini Cooper и погнули его капот.

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