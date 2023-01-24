Екатеринбуржцы довели до слез владельцев заведений дерзкими фотосессиями

Посетителям запретили без согласования устраивать фотосессии. Фото: группа бистро Pushkina 4 в социальной сети «ВКонтакте»

Владельцы заведений озадачены бестактным поведением посетителей, которые устраивают профессиональные фотосессии в залах и на улице. Так, в бистро на Pushkina 4 внутренний дворик декорировали нарядными елками и пригнали ярко-желтый Mini Cooper. Но желающих сделать красивые снимки на локации стало слишком много. И некоторые посетители стали приходить в заведение и его дворик, как в фотостудию.

- Мы уже просто плачем. Сделали красивую фотозону и владельцы заведения даже отдали для этого личный автомобиль. Есть возмущения, что посетители во время фотосессии продавили капот до вмятины. Люди садятся на автомобиль по двое, ставят на капот детей. Конечно, не все ведут себя нагло, но некоторые приходят с рюкзаками, оборудованием для фотографов в наши маленькие залы, которые не имеют ничего общего с фотостудией, рассказала «КП-Екатеринбург» одна из сотрудниц заведения.

При этом, посетители не стесняются переодеваться едва ли не на пороге зала, где отдыхают гости. И такие шоу пришлись по вкусу не каждому. Разрешения у руководства они не спрашивают.

- Был случай, когда девушка не сдержалась и выразила возмущение, что посетители мешали ей и фотографу с камерой делать снимки. Такого поведения от нее мы не ожидали и стали сглаживать конфликт. Мы хотим, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Другие модели зажигали бенгальские огни у декораций, которые могут воспламениться. Посетители из-за этого ждут очереди в туалет, потому что девушки прихорашиваются и меняют там наряды. Будем надеяться на их совесть, - продолжает она.

Сами же любители снимков, по словам представителей, не стесняются хозяйничать на локациях и переставлять предметы. Теперь сотрудники ввели свои правила – никаких профессиональных фотосессии в зале заведения. А сделать такие снимки во дворе теперь можно только по согласованию с руководством. При этом, сделать селфи на телефон им не запрещается.

Еще одно бистро на улице Чернышевского также призывает посетителей быть аккуратными с убранством для фотоснимков. Причины все те же - посетителям некомфортно. А вспышки камер и поиски удачных ракурсов мешают им и портят впечатление от посещения места.