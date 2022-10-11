Мария Погребняк обвинила сбежавших из России Земфиру и Ренату Литвинову в цинизме и кощунстве

Мария Погребняк раскритиковала Земфиру и Ренату Литвинову. Фото: МАКЕЕВ Иван/ОПАРИН Даниил Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Мария Погребняк высказала свое отношение к сбежавшим из России Земфире и Ренате Литвиновой. Рок-певица и актриса сейчас живут в Париже.

Во время последнего концерта на Кипре Земфира высказалась против специальной военной операции. Светская львица Мария Погребняк не смогла пройти мимо ее заявлений и жестко ответила певице.

- О чем говорит Земфира, выступая на Кипре, о каком аде? Такой пафос, такая замечательная актерская игра. Женщина все это время сидит в Париже с подругой Ренатой Литвиновой и, судя по соц. сетям последней, обе просто наслаждаются жизнью. Постоянные показы мод, переодевания, клиника красоты, шампанское. Земфира говорит: «Моя страна», имея ввиду Россию. Разве своей стране желают зла? Дочь Ренаты собирала деньги на оружие для украинской армии, цинизм и кощунство. Может быть, именно из этого оружия были убиты люди на Крымском мосту, дети в Донецке..., - заявляет Мария Погребняк.

Блогер и продюсер также добавила, что все люди хотят мира, но не любой ценой.

- Что должно твориться в головах людей, финансирующих покупку оружия против своей страны, своих родственников, друзей?, - говорит светская львица.

Напомним, ранее Мария Погребняк раскритиковала Валерия Меладзе и Ивана Урганта за выходку на концерте в Ташкенте, заявив, что им стыдно быть россиянами.

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