В екатеринбургском техникуме встали на защиту повара, которого обвинили в готовке из грязной свеклы

Поваром оказался студент-практикант Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском торгово-экономическом техникуме, в котором студенты уличили повара в готовке свеклы с пола, опровергли обвинения. Инцидент произошел 19 января.

Администрация ЕТЭТ провела внутреннее расследование, после которого выяснилось, что нарушений не было.

- Факт использования гастроемкости с упавшей на пол свеклой для приготовления салатов или иных блюд не подтвердился. Испорченный продукт был утилизирован. Это подтверждается фото- и видеофиксацией, объяснительными сотрудников столовой и студентом-практикантом, который уронил гастроемкость со свеклой, - сообщил «КП-Екатеринбург» директор техникума Владимир Протасов.

Напомним, студенты стали свидетелями того, как один из поваров уронил на пол свеклу, после чего вернул в емкость и начал из нее готовить. Они засняли видео. По словам учащихся, они пребывали в шоке.

- Мы стали свидетелями того, как повар уронил ящик со свеклой на пол, после чего начал ее подбирать обратно в этот же ящик. Затем он отнес его на один из столов, протер пол. После взял обратно тот же ящик и начал готовить салат, - говорили студенты.

В тот день техникум прокомментировал ситуацию. В нем решили, что ситуация стала ошибочной, так как студенты не приходили с жалобами к заведующей ЕТЭТ.