С пола подобрал, посолил и подал: в техникуме Екатеринбурга студенты пожаловались на повара

Студенты засняли инцидент на видео Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском торгово-экономическом техникуме студенты пожаловались на одного из поваров в столовой. Учащихся возмутило, что сотрудник сделал салат из свеклы, которую уронил на пол. Тертую свеклу он собрал руками прямо с кафеля.

- Мы стали свидетелями того как, повар уронил ящик со свеклой на пол, после чего начал ее подбирать обратно в этот же ящик. Затем он отнес его на один из столов, протер пол. После взял обратно тот же ящик и начал готовить салат, - рассказала об инциденте студентка ЕТЭТ Telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург».

Учащие не скрывали, что от происходящего остались в шоке. Они отметили, что это происходит в техникуме, который специализируется на поварском и кондитерском деле.

В самом техникуме уверены, что такой ситуации в стенах этого учебного заведения быть не может.

- На моей практике никогда такого не бывало. Скорее всего, это была случайность, мог сделать студент. У нас все повара пятого разряда, и мы работаем с детьми, все всё понимают. Даже если происходит нечто подобное и у ребят есть жалобы, я им говорю обращаться напрямую ко мне, - рассказала «КП-Екатеринбург» заведущая ЕТЭТ Татьяна Банаева.

Это не единичный случай жалоб на столовую в образовательном учреждении. В ноябре прошлого года в одной из школ Нижнего Тагила нашли тараканов, Прокуратура провела проверку.