Свердловская «Электронная сиделка» получила признание на федеральном уровне

Фото предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

Год назад по поручению губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской области стартовал региональный приоритетный проект «Социальный кластер», в результате которого сегодня тысячи свердловчан получают необходимую поддержку в вопросах получения льгот, социальной и материальной помощи и другие.

Глава региона неоднократно подчеркивал, что при разработке любых планов и проектов областная власть стремится к тому, чтобы Средний Урал стал территорией комфорта и высокого качества жизни для всех уральцев без исключения.

Поэтому проект «Социальный кластер» был изначально ориентирован на повышение качества жизни людей с инвалидностью, многодетных и молодых семей, малоимущих, пенсионеров и других граждан, нуждающихся в особой поддержке.

Областные власти в ходе реализации проекта создали для свердловчан новые социальные сервисы – онлайн-платформу и центры помощи и поддержки гражданских инициатив. Возглавил проектный офис заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. В правительстве поставили задачу – с помощью проекта к 2025 году улучшить качество жизни не менее чем 20 тысяч жителей Свердловской области.

Напомним, онлайн-платформа «Социальный кластер» создавалась при поддержке Министерства социальной политики Свердловской области. В нее вошел справочник организаций и социальных услуг, а также маршрутизатор для людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

Фото предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

И вот на счету проекта «Социальный кластер» появилась очередная инновационная разработка для уральцев, нуждающихся в постоянном уходе. Для этого свердловские IT-разработчики предложили цифровое решение. Они создали «Электронную сиделку», которую высоко оценили на федеральном уровне.

6 октября 2022 года жюри Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT.2022» отметило уральский проект «Программно-аппаратный комплекс „Электронная сиделка“» специальной номинацией «Лучший инновационный проект».

Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов прокомментировал изобретение: «Электронная сиделка» представляет собой систему камер и блок обработки видеосигнала, которые размещаются в комнате, где живет человек, нуждающийся в уходе».

«Электронную сиделку» успешно начали применять в «Уктусском пансионате для престарелых и инвалидов». Система позволила персоналу сократить время ухода за подопечными и вовремя среагировать на возникающие кризисные состояния, падение с кровати, отсутствие подвижности и т.д. С помощью нейронных сетей система выявляет кризисные ситуации и передает сигнал диспетчеру либо сотруднику соцучреждения.

В перспективе система может применяться и для людей, которые нуждаются в уходе на дому. Возможности применения «Электронной сиделки» будут расти.

Напомним, участниками проекта являются минсоцполитики Свердловской области, Ассоциация социально ориентированных НКО Свердловской области, ООО АСС-Бизнес Софт, ГКУ СОН СО «Организационно-методический центр социальной помощи», ГАУ «Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов».