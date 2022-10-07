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Общество7 октября 2022 5:11

Свердловская «Электронная сиделка» получила признание на федеральном уровне

Областные власти создали для уральцев новые социальные сервисы
Лариса НИКИТИНА
Фото предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

Фото предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

Год назад по поручению губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской области стартовал региональный приоритетный проект «Социальный кластер», в результате которого сегодня тысячи свердловчан получают необходимую поддержку в вопросах получения льгот, социальной и материальной помощи и другие.

Глава региона неоднократно подчеркивал, что при разработке любых планов и проектов областная власть стремится к тому, чтобы Средний Урал стал территорией комфорта и высокого качества жизни для всех уральцев без исключения.

Поэтому проект «Социальный кластер» был изначально ориентирован на повышение качества жизни людей с инвалидностью, многодетных и молодых семей, малоимущих, пенсионеров и других граждан, нуждающихся в особой поддержке.

Областные власти в ходе реализации проекта создали для свердловчан новые социальные сервисы – онлайн-платформу и центры помощи и поддержки гражданских инициатив. Возглавил проектный офис заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. В правительстве поставили задачу – с помощью проекта к 2025 году улучшить качество жизни не менее чем 20 тысяч жителей Свердловской области.

Напомним, онлайн-платформа «Социальный кластер» создавалась при поддержке Министерства социальной политики Свердловской области. В нее вошел справочник организаций и социальных услуг, а также маршрутизатор для людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

Фото предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

Фото предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

И вот на счету проекта «Социальный кластер» появилась очередная инновационная разработка для уральцев, нуждающихся в постоянном уходе. Для этого свердловские IT-разработчики предложили цифровое решение. Они создали «Электронную сиделку», которую высоко оценили на федеральном уровне.

6 октября 2022 года жюри Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT.2022» отметило уральский проект «Программно-аппаратный комплекс „Электронная сиделка“» специальной номинацией «Лучший инновационный проект».

Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов прокомментировал изобретение: «Электронная сиделка» представляет собой систему камер и блок обработки видеосигнала, которые размещаются в комнате, где живет человек, нуждающийся в уходе».

«Электронную сиделку» успешно начали применять в «Уктусском пансионате для престарелых и инвалидов». Система позволила персоналу сократить время ухода за подопечными и вовремя среагировать на возникающие кризисные состояния, падение с кровати, отсутствие подвижности и т.д. С помощью нейронных сетей система выявляет кризисные ситуации и передает сигнал диспетчеру либо сотруднику соцучреждения.

В перспективе система может применяться и для людей, которые нуждаются в уходе на дому. Возможности применения «Электронной сиделки» будут расти.

Напомним, участниками проекта являются минсоцполитики Свердловской области, Ассоциация социально ориентированных НКО Свердловской области, ООО АСС-Бизнес Софт, ГКУ СОН СО «Организационно-методический центр социальной помощи», ГАУ «Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов».

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ