«Были полчища клопов и тараканов»: Волонтеры отремонтировали квартиру узнице концлагеря из Екатеринбурга

Спустя полгода, она заедет в свою родную квартиру Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ветеран Великой Отечественной войны и бывшая узница концлагеря Мария Лебедева из Екатеринбурга заметно волнуется. Спустя полгода, она заедет в свою родную квартиру в стареньком доме на Сортировке. Только для нее она будет совершенно новая. Потому что все это время квартиру ремонтировали волонтеры проекта «Ремонт всем миром». «КП-Екатеринбург» также присутствовали при этом трогательном событии.

«ТАРАКАНОВ БЫЛО ДЫСЯТКИ ТЫСЯЧ»

Марии Лебедовой пришлось уехать из родного дома больше, чем на полгода: ремонт затянулся с февраля по октябрь. Пока ветеран жила на съемной квартире. Обосноваться там ей помогли соцработники. Тем временем волонтеры с размахом взялись за дело. Сначала вывели всех паразитов, а затем изменили обе комнаты, поменяли ванну, всю мебель, добавили больше света и поручни, чтобы Мария Яковлевна смогла с удобством передвигаться по квартире.

- Весной этого года мы запустили этот проект. Стоимость ремонта данной квартиры обошлась нам в 2 миллиона 250 тысяч рублей, - рассказывает основатель проекта «Ремонт всем миром» Валерий Басай.

Первое, с чем столкнулись волонтеры – полчища клопов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первое, с чем столкнулись волонтеры – полчища клопов. Всю одежду складывали и убирали в мешки, когда заходили в квартиру.

- Так жил ветеран Великой Отечественной Войны, - вздыхает Валерий Басай. - Тараканов там было десятки тысяч. После этого мы сели с партнерами и волонтерами, стали думать, как делать ремонт. Так получилось, что нам пришлось выбивать квартиру: окна, сняли полы, потолки. В какой-то момент это был скворечник. Потом приехала СЭС. С этого начался наш ремонт.

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Марию Лебедеву встречают в новой квартире с букетом ее любимых цветов. Она заметно волнуется, прежде чем заехать на коляске в свой «старый-новый дом» просит расческу. Волонтеры замерли за дверью в ожидании.

- Все так замечательно, я еще даже не могу толком ничего разглядеть. Все такое новое, зрение падает туда-сюда. Поручни, это, конечно, спасение, я сначала даже не обратила внимание, - начала делиться впечатлением Мария Яковлевна.

Когда началась Великая Отечественная Война, Марии было 8 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волонтеры во время ремонта поменяли местами комнаты: теперь в зал напрямую можно выйти из коридора, а двери на кухню и в спальню стали шире, так как это намного удобнее. Марии Лебедевой никогда не нравилось, как на кухне стоял холодильник: он закрывал свет из окна. Теперь он занял положенное ему место.

- Беспокоилась, что сделают не по-моему, не так и не то поставят, но и я бы сделала точно также, поэтому спасибо вам огромное, - с дрожью в голосе говорит волонтерам Мария Лебедева.

Волонтеры отремонтировали ванную комнату, поставили новую просторную кровать в спальне, а также обновили посуду.

Ветеран сразу же позвала всех, кто помог привести квартиру в порядок на свой день рождения, который будет 31 октября. В этот день Мария Яковлевна будет отмечать юбилей 90 год. Кстати у нее два дня рождения, так как еще во время войны фашисты сожгли все ее документы. Теперь Мария всегда отмечает две даты своего рождения.

То, как квартира Марии Лебедевой выглядела до ремонта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда началась Великая Отечественная Война, Марии было 8 лет. Рассказывает, что должна была пойти в первый класс. В семье их было 11 детей, а папа был военный, кавалерист. Ее маме удалось окончить семь лет в гимназии. Из воспоминай Мария хорошо запомнила, что в ее семье все были глубоко верующими людьми: молитвы Мария знала уже с трех лет.

- Из-за войны нас так и не смогли выучить нормально, но мы все всё равно смогли это сделать, и это очень важно. Тогда немцы пришли и сожгли все наши документы, сейчас нас в живых из 11-ти осталось двое, - вспоминает Мария Яковлевна.

Ветеран рассказывает, что они в семье всегда стремились друг другу помогать, как могли. Сейчас Мария поддерживает связь со своей сестрой, которая живет в Москве.

То, как квартира выглядит сейчас Фото: Алексей БУЛАТОВ

О ПРОЕКТЕ

Проект придумали в благотворительной организации «Дорогами Добра», где с ветеранами волонтеры работают уже девятый год.

- У наших ветеранов на самом деле не такие большие запросы. Ремонт у Марии Лебедовой - это скорее исключение. Чаще это небольшая работа: поменять двери, окна. Часто у ветеранов уже нет близких родственников по каким-то причинам, либо родственники проживают очень далеко. Был случай, когда мне звонила внучка, которая живет в Австралии. Наша задача – прийти и помочь. Мы работаем с узниками и блокадниками уже девять лет. Мы собираем у себя, вывозим их, устареваем пикники и мероприятия, - рассказывает Валерий Басай.

Планы у проекта грандиозные. Уже через год руководитель «Ремонта всем миром» вместе с партнерскими компаниями планируют выйти на весь Уральский федеральный округ, а затем и на всю Россию.