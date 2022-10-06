Из-за спора о перевале Дятлова два блогера столкнулись в суде

Тургруппа Игоря Дятлова погибла на севере Свердловской области зимой 1959 года. С тех пор многие исследователи пытались понять, что же произошло с туристами Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Неожиданным образом всплыла тема перевала Дятлова в повестке на этой неделе. В 1959 году на севере Свердловской области при странных обстоятельствах погибли девять туристов. С тех пор уже больше 60 лет исследователи выдвигают все новые и новые версии, пытаясь объяснить, что же случилось на перевале. И вот, в Свердловской области два таких исследователя так увлеклись, что в споре своем дошли до суда.

Дело было так – в начале 2021 года сибирский блогер Олег познакомился с блогером Алексеем. Обсуждая гибель группы Дятлова, они пришли к категоричному несогласию с мнениями друг друга и отписались от блогов друг друга. Поссорились и ладно, вроде с кем не бывает? Но спустя некоторое время Олег все-таки заглянул на ютуб-канал своего оппонента и обнаружил, что тот устроил целую трансляцию, на которой не только рассказывал о своей версии случившегося на перевале, но и резко критиковал версию Олега, плюс высказывался о нем нелицеприятно.

- Стрим длился более двух часов и собрал внушительное количество просмотров, - прокомментировали в пресс-службе Свердловского областного суда. – Мужчина посчитал себя оскорбленным, оклеветанным и обратился с заявлением в полицию.

Но в полиции отказались возбуждать уголовное дело. А к административной ответственности привлекать обидчика было уже поздно – истек срок давности. Тогда Олег обратился в Тавдинский районный суд с иском о защите чести, достоинства и компенсации морального вреда.

- Истец просил взыскать с ответчика, администратора канала Алексея, 150 тысяч рублей, обязать его опубликовать опровержение в тех же источниках и таким же образом, которыми были опубликованы недостоверные сведения, - уточняют в Свердловском областном суде.

В итоге суд встал на его сторону, но взыскал в пользу Олега лишь 5 тысяч рублей компенсации морального вреда. А в удовлетворении остальных требований ему отказали.

- Определяя сумму подлежащую взысканию, суд учел, что Олег позиционирует себя блогером, поэтому должен был учитывать публичный характер сферы своей деятельности и вероятность стать объектом общественной дискуссии и критики, - добавляют в суде.

Олег пытался обжаловать это решение и обратился в Свердловский областной суд. Но там решение суда первой инстанции оставили без изменений.

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