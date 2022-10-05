Экс-глава УГМК Андрей Козицын обжаловал санкции Евросоюза, наложенные на него

Андрей Козицын обжаловал санкции ЕС точно в установленный законом срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский миллиардер и бывший глава УГМК Андрей Козицын начал оспаривать санкции, которые ввел против него Евросоюз. Как сообщает издание Forbes, его иск опубликован на официальном сайте судебной базы данных Евросоюза.

Успешность иска будет зависеть от того, смогут ли адвокаты бизнесмена доказать, что он не участвует в секторах экономики, которые обеспечивают существенный источник доходов для российского правительства. Также результат зависит и от того, собрал ли Совет Евросоюза существенные доказательства.

- Если в досье, собранном до включения в списки, нет заслуживающих доверия источников, подтверждающих статус Козицына как ведущего бизнесмена, — Суд ЕС пойдет навстречу и снимет санкции, - заявил в разговоре с Forbes партнер АБ NSP Сергей Гландин.

Андрей Козицын обжаловал санкции ЕС точно в установленный законом срок: 2 месяца и 10 дней. Андрей Козицын попал в седьмой пакет санкций Евросоюза в июле этого года.

Ранее уральский миллиардер попал в санкционный список Запада. Наложение санкции подразумевают то, что Козицыну запрещен въезд на территорию Канады, а также заморозку всех активов, если они есть, в этой стране.