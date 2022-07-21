Гендиректор УГМК Андрей Козицын попал под санкции Евросоюза

Составили считают, что он влияет на экономические секторы страны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бизнесмен и гендиректор УГМК Андрей Козицын попал в список седьмого пакета санкций Евросоюза. Составили считают, что «он является ведущим российским бизнесменом, вовлеченным в экономические секторы, обеспечивающие существенный источник дохода правительству Российской Федерации».

Ранее мы писали, что Андрей Козицын попал в санкционный список Запада. Согласно данным, опубликованным на сайте канадского правительства, бизнесмен числится под номером 803.

Наложения санкции подразумевают то, что Козицыну запрещен въезд на территорию Канады, а также заморозку всех активов, если они есть, в этой стране.