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Политика21 июля 2022 20:44

Гендиректор УГМК Андрей Козицын попал под санкции Евросоюза

Составили считают, что он влияет на экономические секторы страны
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Составили считают, что он влияет на экономические секторы страны.

Составили считают, что он влияет на экономические секторы страны.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бизнесмен и гендиректор УГМК Андрей Козицын попал в список седьмого пакета санкций Евросоюза. Составили считают, что «он является ведущим российским бизнесменом, вовлеченным в экономические секторы, обеспечивающие существенный источник дохода правительству Российской Федерации».

Ранее мы писали, что Андрей Козицын попал в санкционный список Запада. Согласно данным, опубликованным на сайте канадского правительства, бизнесмен числится под номером 803.

Наложения санкции подразумевают то, что Козицыну запрещен въезд на территорию Канады, а также заморозку всех активов, если они есть, в этой стране.