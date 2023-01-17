Собака из Екатеринбурга, которая родила 17 щенят, стала рекордсменкой России

Фото многодетной мамы и ее щенят. Фото: Нина Ерохина во "Вконтакте"

Собака из Екатеринбурга, которая родила сразу 17 щенят, официально стала рекордсменкой. Многодетной мамой собака породы американский булли по кличке Феличита стала в декабре прошлого года. Тогда в ветклинике пришли к выводу – это действительно уникальный случай!

Чтобы доказать, что 17 щенят – это удивительно, хозяева мамы-героини решили рекорд зафиксировать и обратились в Книгу рекордов России. И вот, Феличите присвоили номинацию «Самая плодовитая собака породы Американский булли в России».

Щенкам уже исполнился месяц. Фото: Нина Ерохина во "Вконтакте"

- Примечательно, что мы побили предыдущий рекорд собаки, которая родом тоже из Свердловской области, только уже из Серова. Она была мамой 14-ти щенят, а мы теперь опередили, - рассказала «КП-Екатеринбург» представительница питомника американских булли Sunny Bully Нина Ерохина.

Предыдущий рекорд был установлен в 2021 году. Кстати, в клинике «Хатико», где принимали роды у многодетной мамы, говорят, что для этой породы характерны роды в среднем до 10-ти щенят.

Щенкам и их маме устраивают фотосессии. Фото: Нина Ерохина во "Вконтакте"

Операция проходила под анестезией, ее проводил весь медперсонал, который в тот день был на смене. Все сложилось удачно и без всяких осложнений. Малыши родились абсолютно здоровыми, а жизни их мамы ничего не угрожало.

Сейчас 17 маленьких булли заметно подросли. Им проводят фотосессии с мамой-героиней, а большая часть из них уже разошлась по рукам новых владельцев.

- Всех щеночков мы выставили на продажу в нашем питомнике. Сейчас из 17-ти братьев и сестер только пятерых пока не выкупили. Растут хорошо, Феличита окончательно адаптировалась, - рассказывает Нина Ерохина.

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