«Это уникальный случай»: в Екатеринбурге родилось сразу 17 щенят породы американский булли

Один из 17-ти щенят и и его мама по кличке Феличита. Фото: ветеринарная клиника "Хатико"

В Екатеринбурге произошло настоящее предновогоднее чудо. Собака породы американский булли родила сразу 17 щенков! А это случается крайне редко.

С малышами, как и с многодетной мамой по кличке Феличита, все в порядке. Владельцы собаки решили официально зафиксировать рекорд – в России подобных случаев еще не было.

- Для этой породы это крайне уникальный случай. Насколько мне известно, во всей России сейчас это семейство лидирует по количеству новорожденных щенят. Они под нашим наблюдением, у собаки и щенят все замечательно. Хозяева подали заявку в Книгу рекордов России, - уточняет «КП-Екатеринбург» старший администратор ветеринарной клиники «Хатико» Василий Дашевский.

Все 17 щенят, родившихся от американского булли. Фото: ветеринарная клиника "Хатико"

Операция, как говорят специалисты, особой сложностью не отличается. Сложность только в анестезии. Однако в проведении родов все равно приняли все ветеринары смены в клинике "Хатико".

- Владельцы заранее знали, что питомцу предстоит кесарево сечение. В операции принимали участие все доктора и терапевты, кто был на смене. Осложнений не было, и в этом большой вклад был от анестезиолога, - рассказывает «КП-Екатеринбург» заведующая хирургическим отделением клиники Олеся Буссе.

Все 17 малышей родились абсолютно здоровыми, и их жизни ничего не угрожает. В среднем американские булли рожают до восьми щенков. Олеся Буссе отмечает, что такие собаки самостоятельно не рожают в силу физиологических особенностей.

Сама хозяйка рассказывать о своей питомице и матери-героине пока не готова.