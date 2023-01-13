Депутат Госдумы Жанна Рябцева предложила лишить актера российского гражданства Фото: Борис КУДРЯВОВ

Жители Нижнего Тагила добились отмены спектакля «Корень любви» с участием Народного артиста Дмитрия Назарова после его пародии на песню «С чего начинается Родина». В ней усмотрели критику СВО. Директор концертной площадки Татьяна Мокрецова объяснила, почему Назарова больше не ждут в свердловском городе.

- Данный концерт планировался полгода назад, - объяснила в разговоре с «КП-Екатеринбург» Татьяна Мокрецова. - Договор был заключен на 1 февраля. Когда в январские праздники я увидела пародии песен Назарова, которые он начал распространять в публичном пространстве, мне самой это очень не понравилось.

Руководство Дворца молодежи узнало о выходке Назарова 9 января. После этого договор был расторгнут в добровольном порядке. Все, кто купил билеты на спектакль, смогут вернуть деньги.

- С 12 октября на базе Дворца молодежи в Нижнем Тагиле функционирует штаб помощи мобилизованным семьям. У нас плотная работа идет в этом направлении. Мы собираем гуманитарную помощь для отправки в зону СВО. Отправляли гуманитарную помощь в воинские части Свердловской области. Точно также сейчас мы работаем с семьями мобилизованных и военнослужащих, которые находятся в зоне СВО. Ежедневно они к нам приходят, звонят. Мы оказываем им социально-бытовую помощь, предоставляем продуктовые наборы. Эта помощь не может осуществляться параллельно с концертом Назарова. Он гадит в сторону наших парней, наших тагильчан, которые находятся в зоне СВО. А мы бы его сюда впустили?! Конечно нет, - добавила Татьяна Мокрецова.

В свою очередь депутат Госдумы Жанна Рябцева и вовсе предложила лишить звезду «Кухни» гражданства.

- Спасибо жителям Нижнего Тагила за то, что они каждый день приближают нашу победу. Наши парни, которые борются за мирное небо, должны знать, что у них есть настоящий тыл. Вы показываете, что мы одна большая, огромная страна. Своей жесткой позицией против предателей вы отменили концерт Дмитрия Назарова. Люди, которые против своей страны, не имеют права на народную поддержку. Таких конечно нужно лишать наград. И, возможно, лишать гражданства, - сказала «КП-Екатеринбург» парламентарий.