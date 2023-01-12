Снимали на камеру и заставляли извиняться: в Екатеринбурге задержали «карателей» закладчиков

За такую работу парни получали несколько десятков тысяч рублей. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге задержали троих молодых людей, подозреваемых в нападениях на закладчиков. «Каратели» за деньги избивали тех, кто украл наркотики. Об этом сообщает городское УМВД.

- Ранее в полицию поступила информация из медицинского учреждения о том, что в приемный покой доставлен 22-летний пациент со множественными ушибами головы и лица, закрытой травмой грудной клетки, повреждением легких, - говорится в сообщении.

При допросе пострадавший закладчик начал путаться в показаниях. Он несколько раз менял обстоятельства и места произошедшего. Однако силовики все-таки смогли установить, где и когда на него напали. Это произошло 9 декабря в районе Калиновского лесопарка. При этом нападавшие обвинили пострадавшего в краже наркотиков, которые он получил на сбыт через закладки.

Полиция начала устанавливать подозреваемых. Силовики проанализировали большой объем информации. Им удалось вычислить группу молодых людей. Все трое оказались местными жителями. Двоим из них по 19 лет, третьему – 20. При этом младшие уже были судимы за кражу. Парней задержали.

Задержанные уже признались в содеянном. Она рассказали, что нашли объявление о работе «карателями» в соцсетях. Им присылали информацию о закладчике, который присвоил себе наркотики, предназначенные для сбыта, его фото, место и время, где он должен появиться.

Такой заказ поступил и в отношении потерпевшего. «Каратели» поймали его и начали избивать руками и ногами. Также они били закладчика палками. После этого парня заставили извиниться на камеру и пообещать вернуть долг. После отправки видео молодые люди получали деньги за работу. Гонорар составлял несколько десятков тысяч рублей.

Возможно, о нападении «карателей» и не узнали бы, если бы они не перестарались. Потерпевший попал в больницу. На парней завели дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц). Они сейчас находятся под стражей.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге задержали трех мужчин 41, 40 и 33 лет, подозреваемых в ограблении курьера сервиса «Яндекс Еда». Они признались, что не нашли закладку с наркотиками и решились на разбой.