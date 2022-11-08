Трое екатеринбуржцев не нашли закладку с наркотиками и ограбили курьера с едой

Подозреваемые признались в преступлении. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге задержали трех мужчин 41, 40 и 33 лет, подозреваемых в ограблении курьера сервиса «Яндекс Еда». Они признались, что не нашли закладку с наркотиками и решились на разбой, сообщает городское УМВД.

Ограбление произошло 6 ноября в районе лесополосы на улице Академика Ландау. Сообщение в полицию поступило в 17:30. Доставщик вез продукты на адрес в Академическом районе. Внезапно к нему подошли незнакомые мужчины, которые отобрали у него еду и телефон, угрожая ножом. Полиция смогла быстро установить подозреваемых. Их задержали на следующий день.

- Задержанными оказались местные жители 1981, 1982 и 1989 годов рождения ранее неоднократно судимые за кражи, грабежи и незаконный оборот наркотиков. При осмотре мест проживания граждан был обнаружено и орудие преступления – нож, - говорится в сообщении УМВД по Екатеринбургу.

Похищенный телефон мужчины успели сдать в комиссионный магазин. Задержанные признались, что поехали в лес за закладкой с наркотиками для своего употребления. Однако они ее не нашли. В это время они заметили проходившего мимо доставщика и решили, что он является закладчиком.

Один из подозреваемых достал нож и потребовал курьера показать телефон. В смартфоне мужчины не нашли ничего подозрительного в гаджете. Тогда злоумышленники обыскали парня, надеясь найти наркотики. Поняв, что запрещенных веществ у жертвы нет, они просто отобрали у него телефон и продукты.

На троих мужчин завели уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой). Сейчас они находятся под стражей.