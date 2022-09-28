Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
ЗДОРОВЬЕ28 сентября 2022 10:58

«Мы периодически обнаруживаем у больных неактивные штаммы дифтерии»: эпидемиологи призывают уральцев защититься вакциной

Известно, что до революции эту болезнь называли «плачем матерей». Победить дифтерию смогла только вакцина.
Алиса ЩЕДРИНА
Заместитель гл. врача по организации эпидемиологической работы ГАУЗ СО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Ирек Салимов

Заместитель гл. врача по организации эпидемиологической работы ГАУЗ СО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Ирек Салимов

10 августа 2022 года Роспотребнадзор опубликовал информацию о профилактике дифтерии.

В частности, федеральная надзорная служба напомнила, что дифтерия – это бактериальное инфекционное заболевание, при котором поражаются миндалины, гортань, часто развиваются осложнения: круп, миокардит, нефроз и другие.

Как уральцам обезопасить себя от этой инфекции, рассказал заместитель главного врача по организации эпидемиологической работы ГАУЗ СО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Ирек Салимов.

– Ирек Фаизович, в России каждый год отмечается от одного до пяти случаев дифтерии или носительства возбудителя. Почему важна профилактика такого редкого в России заболевания?

– Это заболевание называют редким, потому что его не было массово с 1995 года. В начале 90-х годов была эпидемия дифтерии. Мы пережили ее. Это очень серьезное и опасное заболевание. Идет поражение дыхательных путей. Человек задыхается.

– Чем была вызвана эпидемия в 90-х годах, почему люди заболевали массово?

– Это было вызвано тем, что в 80-е годы поработали антипрививочники. И у нас снизилась иммунная прослойка защищенных от дифтерии. Было много непривитых людей. Поэтому сегодня предлагаем и настоятельно требуем совмещать вакцинацию против гриппа и дифтерии.

– Кто является носителем инфекции?

– Больной человек. У нас периодически при проведении мониторинга обследуются на наличие дифтерии больные с ангинами и пациенты с определенными показаниями. И мы обнаруживаем у них нетоксигенные (неактивные) штаммы дифтерии. Но если этот штамм попадет в хорошую среду человека, не защищенного от дифтерии, то он может развиться в заболевание.

– Вспышки нет, потому что люди привиты?

– Да, худо-бедно у нас народ защищен. Но мы посмотрели на статистику: за последние два с половиной года из-за коронавирусной инфекции население недостаточно хорошо прививалось. Поэтому Министерство здравоохранения Свердловской области выпустило приказ о максимальной вакцинации жителей против дифтерии.

– Каким путем передается инфекция?

– Воздушно-капельным и контактно-бытовым.

– Сколько длится инкубационный период, и какие первые симптомы?

– Инкубационный период длится от трех до пяти дней, иногда в течение двух недель. Среди первых признаков – общее недомогание, наступление интоксикации (тошноты), температура и ухудшение дыхания. Человек тяжело дышит – идет воспаление верхних дыхательных путей.

В этом случае необходимо быстро проводить специфическое лечение, вводить противодифтерийную сыворотку.

– При подозрении на дифтерию как действовать?

– Нужно оставаться дома и вызывать врача.

– Если дети или взрослые заболели массово, их где лечат?

– Вообще больных дифтерией нужно всех госпитализировать, потому что инфекция передается воздушно-капельным путем. И в домашних условиях не всегда родственники могут справиться с клиникой: нарушение дыхания происходит очень быстро. По маршрутизации зараженных определяют в инфекционную больницу. Как и при коронавирусе, койки для таких больных уже определены.

– Сколько может длиться лечение?

– Всё зависит от индивидуальностей организма, но не менее двух недель.

– Как долго сохраняется иммунитет после вакцинации?

– От дифтерии взрослые должны ревакцинироваться каждые 10 лет. В 14 лет – последняя ревакцинация по новому календарю прививок. Значит, в 24 года, 34 года и так далее.

– Есть ли противопоказания к прививкам?

– Они минимальные – это острые заболевания, обострения хронических и беременность.

– Дополнительно к прививкам какая профилактика может быть?

– Маски, личная гигиена, проветривание помещения, дезинфекция, уборка, применение бактерицидных ламп и излучателей.

Мы должны радоваться жизни, потому что у нас есть эффективная вакцина. В случае заражения принцип один – больной человек должен быть дома изолированным.

Красота и здоровье