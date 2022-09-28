«Мы периодически обнаруживаем у больных неактивные штаммы дифтерии»: эпидемиологи призывают уральцев защититься вакциной

Заместитель гл. врача по организации эпидемиологической работы ГАУЗ СО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Ирек Салимов

10 августа 2022 года Роспотребнадзор опубликовал информацию о профилактике дифтерии.

В частности, федеральная надзорная служба напомнила, что дифтерия – это бактериальное инфекционное заболевание, при котором поражаются миндалины, гортань, часто развиваются осложнения: круп, миокардит, нефроз и другие.

Как уральцам обезопасить себя от этой инфекции, рассказал заместитель главного врача по организации эпидемиологической работы ГАУЗ СО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Ирек Салимов.

– Ирек Фаизович, в России каждый год отмечается от одного до пяти случаев дифтерии или носительства возбудителя. Почему важна профилактика такого редкого в России заболевания?

– Это заболевание называют редким, потому что его не было массово с 1995 года. В начале 90-х годов была эпидемия дифтерии. Мы пережили ее. Это очень серьезное и опасное заболевание. Идет поражение дыхательных путей. Человек задыхается.

– Чем была вызвана эпидемия в 90-х годах, почему люди заболевали массово?

– Это было вызвано тем, что в 80-е годы поработали антипрививочники. И у нас снизилась иммунная прослойка защищенных от дифтерии. Было много непривитых людей. Поэтому сегодня предлагаем и настоятельно требуем совмещать вакцинацию против гриппа и дифтерии.

– Кто является носителем инфекции?

– Больной человек. У нас периодически при проведении мониторинга обследуются на наличие дифтерии больные с ангинами и пациенты с определенными показаниями. И мы обнаруживаем у них нетоксигенные (неактивные) штаммы дифтерии. Но если этот штамм попадет в хорошую среду человека, не защищенного от дифтерии, то он может развиться в заболевание.

– Вспышки нет, потому что люди привиты?

– Да, худо-бедно у нас народ защищен. Но мы посмотрели на статистику: за последние два с половиной года из-за коронавирусной инфекции население недостаточно хорошо прививалось. Поэтому Министерство здравоохранения Свердловской области выпустило приказ о максимальной вакцинации жителей против дифтерии.

– Каким путем передается инфекция?

– Воздушно-капельным и контактно-бытовым.

– Сколько длится инкубационный период, и какие первые симптомы?

– Инкубационный период длится от трех до пяти дней, иногда в течение двух недель. Среди первых признаков – общее недомогание, наступление интоксикации (тошноты), температура и ухудшение дыхания. Человек тяжело дышит – идет воспаление верхних дыхательных путей.

В этом случае необходимо быстро проводить специфическое лечение, вводить противодифтерийную сыворотку.

– При подозрении на дифтерию как действовать?

– Нужно оставаться дома и вызывать врача.

– Если дети или взрослые заболели массово, их где лечат?

– Вообще больных дифтерией нужно всех госпитализировать, потому что инфекция передается воздушно-капельным путем. И в домашних условиях не всегда родственники могут справиться с клиникой: нарушение дыхания происходит очень быстро. По маршрутизации зараженных определяют в инфекционную больницу. Как и при коронавирусе, койки для таких больных уже определены.

– Сколько может длиться лечение?

– Всё зависит от индивидуальностей организма, но не менее двух недель.

– Как долго сохраняется иммунитет после вакцинации?

– От дифтерии взрослые должны ревакцинироваться каждые 10 лет. В 14 лет – последняя ревакцинация по новому календарю прививок. Значит, в 24 года, 34 года и так далее.

– Есть ли противопоказания к прививкам?

– Они минимальные – это острые заболевания, обострения хронических и беременность.

– Дополнительно к прививкам какая профилактика может быть?

– Маски, личная гигиена, проветривание помещения, дезинфекция, уборка, применение бактерицидных ламп и излучателей.

Мы должны радоваться жизни, потому что у нас есть эффективная вакцина. В случае заражения принцип один – больной человек должен быть дома изолированным.