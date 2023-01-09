В Екатеринбурге из горящего дома на Эльмаше спасли 15 человек

Огонь охватил 100 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге ранним утром 9 января загорелись несколько квартир в двухэтажном доме на улице Шефской. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

- Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что на площади 80 квадратных метров горят квартиры на первом и втором этажах, - говорится в сообщении.

Информация о возгорании поступила в 05:15. Сначала пожарные бросили все силы на спасение людей. Одного человека вызволили из задымленного помещения. Его на осмотр бригаде медиков. Еще четырех человек спасли по трехколенной лестнице со второго этажа. Всего эвакуировали 15 человек.

Тушение пожара осложнялось сильной задымленностью в коридорах. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Тушение пожара осложнялось сильной задымленностью в коридорах. На месте работали четыре звена газодымозащитной службы для поиска и спасения пострадавших. С огнем боролись 64 человека личного состава и 16 единиц спецтехники.

К 06:28 спасателям удалось локализовать пожар на площади 100 квадратных метров. В 06:52 открытое горение получилось ликвидировать. Сейчас пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. Причину возгорания устанавливают дознаватели.

Ранее, 5 января, пожар случился в Екатеринбурге в частном доме на Уралмаше. Огонь охватил 130 квадратных метров. В огне погиб человек.