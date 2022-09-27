Алексей работал промышленным альпинистом и тренером. Фото: соцсети

Трагедия, которая унесла жизнь двух спортсменов в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики, потрясла участников гонки «Альпиндустрия Архыз Рейс». Легкоатлеты 28-летний Алексей Васильев из Екатеринбурга и 33-летняя Кристина Безуглова из Санкт-Петербурга спускались с Архыза на Красную поляну. Изначально, их дистанция, на которой они бежали, была 55 километров.

Из-за плохой погоды организаторам пришлось сократить ее до 38 километров. Днем организаторы стали созваниваться с участниками забега. Не удалось дозвониться до Кристины Безугловой. Как выяснилось позже, ее обнаружили в плохом самочувствии. Врачи скорой помощи увезли Кристину Безуглову в больницу, но она скончалась.

- Алексей Васильев, прошедший первым пункт питания на 19 километре лидировал, был в хорошем настроении и не вызывал беспокойства. На 25 километре дистанции Алексею стало плохо, догнавшие его участники и волонтеры начали спускать его вниз, проводя реанимационные мероприятия, - сообщали ранее в телеграмм-канале «Альпиндустрия Архыз Рейс».

По словам близких, Алексей Васильев жил в Верхней Пышме. Опытный спортсмен уже на протяжении шести лет участвовал в экстремальных гонках и побеждал. Друзья Алексея Васильева рассказали «КП-Екатеринбург» о том, как жил погибший спортсмен.

Алексей был лидером гонки. Фото: соцсети

- Я Алексея знал, как очень выносливого человека. Он опытный турист, ориентировщик, мастер спорта по спортивному туризму. Он как впервые в гонках у нас в 2017 начал участвовать и всегда приходил первым. Потом понял, что в рогейнах (командных видах спорта - Прим.Ред.) не слишком тяжело выиграть, решил уйти в трейлы (бег по природному рельефу - Прим.Ред). Он всегда был в спорте. До армии начинал спортивным туристом, потом добился звания мастер спорта, - рассказал друг погибшего Степан.

Приятели отмечают, что в последнее время Алексей Васильев работал как промышленный альпинист. В этом году свой богатый опыт участия в экстремальных гонках Алексей хотел передавать ребятам из городской спортивной школы.

- В последнее время, с начала сезона по промышленному альпинизму, он практически отказался от работы, на которой был его основной заработок. И пошел в детскую секцию в качестве тренера по спортивному туризму. Он этим жил и видел перспективу в этом. Я не представляю, что сейчас чувствуют дети. На тренировки он ходил каждый день, - рассказал коллега погибшего Алексей.

Алексей вел активный и здоровый образ жизни. Туризм и спорт были делом почти всей его жизни. Его общий опыт участия в соревнованиях – 12 лет.

- Алексей состоял в областной федерации спортивного туризма. Звание мастера спорта он получил в 2016 году. Мы потеряли титулованного человека, одного из сильнейших спортсменов региона. Участвовал и побеждал на соревнованиях в области и России. До сих пор тяжело об этом говорить, - поделился один из педагогов. - Алексей тянул за собой молодежь, был настоящим патриотом страны и замечательным наставником. Он был воспитанным, умным. В последний старт сезона было множество тренировок.

Предполагаемая дата прощания с Алексеем Васильевым назначена на 28 сентября, в Верхней Пышме. В данный момент решается вопрос о транспортировке тела погибшего бегуна.

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