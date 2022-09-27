По версии организаторов, Алексею стало плохо на 25-м километре. Фото: соцсети

Ужасная трагедия развернулась в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики, где во время забега серии «Альпиндустрия Архыз Рейс» скончались 28-летний Алексей Васильев из Екатеринбурга и 33-летняя Кристина Безуглова из Санкт-Петербурга. По предварительным данным, 24 сентября спортсмены стартовали при спуске с Архыза на Красную Поляну. Из-за ухудшения погодных условий организаторы сократили дистанцию, на которую были заявлены Кристина и Алексей, с 55 до 38 километров.

Однако позже в горной местности начался сильный снегопад. Алексей Васильев первым прошел пункт питания на 19 километре. Якобы он даже был в хорошем настроении и его состояние не вызывало беспокойства. Согласно заявлению организаторов, уральцу стало плохо на 25 километре.

- Догнавшие его участники и подключившиеся волонтеры незамедлительно начали спускать его вниз, проводя реанимационные мероприятия. После получения информации о случившемся, силами участников забега и прибывшими спасателями была продолжена эвакуация Алексея, однако спасти его не удалось, - говорится в официальном брифе «Альпиндустрия Архыз Рейс».

К середине дня организаторы приняли решение закрыть трассу и стали обзванивать всех участников. Дозвониться удалось до всех кроме Кристины Безугловой. Позже ее обнаружили в нестабильном состоянии.

- Ее увезли в больницу на машине скорой помощи. Через несколько часов мы получили информацию о том, что она скончалась. На текущий момент по факту трагедии правоохранительными органами Зеленчукского района проводится доследственная проверка. Причина смерти Алексея Васильева и Кристины Безугловой пока не установлены, - добавляют организаторы забега.

В социальных сетях ведется сбор средств для семей погибших.