На Урале живодерка до смерти забила четырех щенков в мусорном контейнере

Малышей привезли к ветеринару, но специалисты не смогли спасти их. Фото: соцсети

В Артемовском жильцы дома на Молодежной, 22 услышали ужасающий писк, доносящийся из мусорных баков. Как оказалось, этот звук издавал малыш-щенок, которого женщина зверски избивала палкой. Об этом сообщает телеграм-канал Lis_helps_animals.

Очевидцем случившегося стала местная жительница Дарья.

- Я видела, что женщина долбит палкой пакет в контейнере и кричит оскорбительные слова. Я не поняла, что она на животных так набросилась. Женщина выглядела на возраст около 50 лет. Она была одета в бежевый плащ, - приводит слова Дарьи телеграмм-канал.

Полицейские взяли на контроль ситуацию. Фото: соцсети

Одна из жительниц, которая подкармливала животных, сказала, что всего во дворе жило пятеро щенков. Но еще одного малыша во дворе так и не увидели. Неравнодушные жители услышали протяжные писки и достали питомцев из пакета. Они попытались спасти умирающих животных.

- Двое щенков визжали сильно, потому что у них были сломаны шеи от ударов. Двое других уже были мертвы. Лай животных был настолько сильный, что люди начали выбегать из домов. Двоих щенков отвезли в ветлечебницу, но специалисты сказали, что: «Спасать нечего, все перебито», - рассказала Алла Савелькова.

Бездомных питомцев подкармливали жильцы дома на Молодежной. Фото: соцсети

В пресс-группе МО МВД Артемовский «КП-Екатеринбург» подтвердили, что происшествие было зарегистрировано. Также полицейские рассказали, что ведется проверка и устанавливается лицо, причастное к происшествию. Ситуация уже находится на контроле ведомства.

Уральские волонтеры также были обеспокоены вопиющим случаем живодерства в Артемовском.

- Полиция назначала экспертизу, чтобы установить причину смерти питомцев. По экспертизе вскрытия выяснилось, что у щенков была черепно-мозговая травма. Они погибли от болевого шока, - рассказала «КП-Екатеринбург» волонтер Светлана.

Напомним, на Сортировке жестоко избили женщину, которая кормила во дворе бездомных собак. Мужчина ударил ее по голове бутылкой от шампанского и забрал у нее деньги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге спасли шесть кошек и трех собак, запертых в квартире с мертвыми хозяевами. Оголодавшие животные уже обгладывали трупы бывших хозяев. (Подробнее)