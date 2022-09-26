В Свердловской области заработала горячая линия для ошибочно мобилизованных

Люди, которых ошибочно призвали на службу, могут сообщить об этом в региональный «Народный фронт». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Свердловской области, которые по ошибке попали под призыв о частичной мобилизации, теперь могут сообщить о себе на горячую линию «Народного фронта». Звонки по этой теме они стали принимать в минувшую субботу.

- Сейчас мы обрабатываем звонки. Их перевалило уже за несколько десятков, - рассказал «КП-Екатеринбург» Василий Коноплянко, координатор по организационным вопросом «Народного фронта» Свердловской области. - Но практически все звонившие получили ответ, что согласно закону о мобилизации они имеют право быть призванным. Тут мы хотели бы подчеркнуть, что горячая линия создана для тех, кто именно ошибочно призван. Гражданам очень важно еще раз ознакомиться с федеральным законом о мобилизации.

Как отмечают в региональном отделении «Народного фронта» многие звонки пока связаны с тем, что люди верят информации, появившейся в разных пабликах в социальных сетях, хотя она противоречит закону.

- К сожалению, люди не читают федеральные законы, смотрят только паблики, в которых не всегда правдивая и точно выверенная информация. Поэтому сегодня мы ведем более разъяснительную работу, - говорит Василий Коноплянко. - Люди чаще всего с благодарностью отзываются, потому как мы разъясняем и по пунктам все раскладываем.

Но уже поступило и несколько звонков, от людей, которых действительно призвали по ошибке. Сотрудники «Народного фронта» сейчас работают с мобилизационными комиссиями, чтобы решить этот вопрос.

- Позвонил мужчина, он ухаживает за 84-летней бабушкой. Она – лежачий инвалид, - объясняет Василий Коноплянко. - На сегодняшний день мы эту ситуацию взяли под контроль и в работу, потому что если он действительно является опекуном по всем документам, то он не может быть мобилизирован согласно закону.

Люди, которых ошибочно призвали на службу могут обратиться в региональный «Народный фронт» по телефону: 8(343)350-09-42

Также жители Свердловской области могут получить разъяснения по вопросам проводящейся частичной мобилизации по телефону горячей линии «122».